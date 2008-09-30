«Золотой Феникс»: Открытие

анонс

14 июля 2007

Старая, грустная сказка..

Своим основным творческим направлением режиссер Надежда Александровна Кошеверова выбрала жанр сказки. В 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка» — блестящий сценарий, с гениальной точностью подобранный состав артистов получили признание у зрителя, критиков и вошли в историю отечественного кино.