«На крючке». Премьера

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового американского блокбастера «На крючке», привлекшая звезд шоу-бизнеса: Иракли, Сергея Зверева и других.
Захватывающий и динамичный триллер «На крючке» – новая совместная работа актера Шайя ЛеБуфа, режиссера Ди Джей Карузо, исполнительного продюсера Стивена Спилберга
. Прежде они встречались на съемках «Паранойи».
Джерри Шоу (ЛеБуф) и Рейчел Холломан (Мишель Монаган) познакомились при неожиданных обстоятельствах. В череду смертельно опасных заданий их втянула неизвестная женщина, знаток компьютерных технологий. Теперь им остается только одно – всеми силами бороться за свои жизни, ведь за каждым их шагом следит невидимый всесильный враг и агенты ФБР.
О сюжете
Секретарь совета безопасности Пентагона Джефф Каллистер должен принять важное решение: стоит ли бомбить важную цель, чтобы уничтожить известного афганского террориста. Не дождавшись окончательного подтверждения, президент отдает приказ атаковать процессию, похожую на похоронную. Бомбардировка вызывает волну террористической агрессии против США.
Двадцатитрехлетний прожигатель жизни Джерри Шоу (Шайа ЛеБуф) работает в одной из чикагских копировальных студий. Посреди рабочего дня его внезапно вызывают домой – его брат-близнец, офицер ВВС Итан, гордость семьи, погиб в автокатастрофе.
В то же время мать-одиночка Рейчел Холломан (Мишель Монаган) посылает восьмилетнего сына Сэма в Вашингтон, на концерт школьного оркестра, в котором Сэм играет на трубе. Это их первая разлука. Она отправляется на вечеринку с подругами и получает странный звонок на сотовый – какая-то загадочная женщина приказывает Рейчел следовать ее инструкциям. В противном случае Сэм, которого она неожиданно видит на телеэкране, умрет.
Вернувшись в Чикаго, Джерри обнаруживает на своем вечно пустом банковском счете 750.000 долларов. На этом сюрпризы не заканчиваются. Неизвестные напичкали его квартиру бесчисленными террористическими орудиями. Раздается звонок. Незнакомый женский голос приказывает ему немедленно убегать. Но полиция появляется раньше.
Молодого человека допрашивает Томас Морган (Билли Боб Торнтон). Джерри настаивает на том, что его подставили. Едва агент оставляет парня одного, вновь звонит телефон. Окно в кабинете разбивает строительный кран и, повинуясь приказу, беглец выбирается на свободу.
Женщина приводит Джерри к машине, в которой его уже дожидается незнакомка Рейчел. Сначала Шоу и Холломан подозревают друг друга, но очень скоро осознают, что они стали жертвами таинственного «кукловода», следящего за каждым их движением и управляющего их судьбами.
О производстве фильма
Работы над сценарием фильма длились несколько лет. Поначалу зачин казался Спилбергу неправдоподобным – компьютерные технологии еще не успели проникнуть повсеместно. «Стивен хотел, чтобы люди, выходя из кинотеатра, от страха выключали свои мобильные телефоны, – вспоминает сценарист и продюсер Алекс Куртцман. – Точно так же, как люди боялись плавать в океане после фильма “Челюсти”».
В начале 2006 года Спилберг принес проект Куртцману и его партнеру-сценаристу Роберту Орчи. Эти же сценаристы работали над фильмами «Миссия: невыполнима-3», «Звездный путь», «Трансформеры» и их продолжением.
«Теперь нужно было превратить сюжет в сценарий, - говорит Куртцман, - сделать из него нечто большее, чем просто боевик с погонями и взрывами. То есть нам надо было придать фильму человеческий аспект».
Это история о двух незнакомцах, которых судьба свела вместе. Их обвиняют в преступлениях, которые они не совершали. Они спасают свои жизни, пытаясь доказать свою невиновность. Действие развивается стремительно.
«Такой подход делает фильм вневременным, потому что эти персонажи могут жить в любой период, и зрители могут без труда отождествлять себя с ними, - отмечает Куртцман. – Это обычные люди в необычных обстоятельствах, вынужденные делать то, чего они не понимают. Они должны понять, почему выбрали именно их, и это понимание приходит к ним по ходу развития сюжета – одновременно со зрителями».
«На крючке» - первый продюсерский опыт Куртцмана и Орчи. «Это удивительно – наблюдать, как из идеи Спилберга, которой он поделился с нами два года назад, рождается сценарий, как фильм наращивает свой масштаб».
Звезда фильма Шайа ЛеБуф выражает те же чувства. «Я никогда не был настолько близок к формированию всего проекта в целом. Это как растить щенка. Разумеется, многое связано с гордостью, особенно когда ты работаешь с друзьями, и все поддерживают друг друга».
Изначально Спилберг планировал снимать фильм сам, однако потом он переключился на другие проекты, в том числе на картину «Индиана Джонс и королевство Хрустального черепа». Режиссер D.J.Карузо в это время снимал свой хит 2007 года «Паранойя». «Я показал ему сырые материалы для «Паранойи», и он сказал: «Мне кажется, у меня для тебя кое-что есть», - рассказывает режиссер. – Я прочитал сценарий и понял, что он опережает время. Он мне сразу понравился».
Для многих молодых режиссеров съемки фильма с таким мастером как Стивен Спилберг за спиной – это дело, на которое нелегко решиться. «Разумеется, это добавляло мне напряжения, - отмечает Карузо. – Но работать со Стивеном было легко. Он сказал мне, что очень важно, чтобы режиссер мог сделать любой проект своим собственным. «Я хочу, чтобы ты взял эту идею и сделал ее своей». Он полностью доверился мне. У меня никогда не было более плодотворного сотрудничества».
Поскольку сюжет был достаточно сложным, было важно, чтобы режиссер не только справился с экшном, но и смог передать многоплановость персонажей. «У Карузо потрясающее чувство повествования, - отмечает исполнительный продюсер Эдвард Л.МакДоннелл. – Он уже работал во множестве жанров. Это не просто фильм о человеческой психологии и не просто экшн. Сложность и многоплановость заложена в самом сюжете. Карузо удалось сделать эту историю понятной и доступной для всех нас, и это произошло благодаря его предыдущему опыту».
«Карузо снял в своей жизни уже очень много фильмов, и у него огромный опыт, - добавляет сопродюсер Чиарелли. – И это здорово, потому что он знает, что делает, он сумел добиться того, чтобы его фильм выглядел просто потрясающе. Он не только сделал нужный акцент на экшне, но и заставил актеров сыграть поразительные роли».
Кастинг и герои
Шайа ЛеБуф играет Джерри Шоу, менее одаренного из двух братьев-близнецов. «Когда мы впервые встречаемся с ним, он находится в кризисе, - объясняет актер. – Он – неудачник в семье неудачников. Вот у его брата карьера сложилась. Он очень умный, активный и обеспеченный – у него есть все, чего нет у Джерри».
Расстроив своего отца, Джерри уехал из Стэнфорда, чтобы попутешествовать, и на момент начала фильма работает в убогой копировальной студии. «Он из тех, кто наслаждается свободой и не верит в то, что для того, чтобы состояться, нужно обязательно учиться в колледже и делать то, чего от тебя требует общество, - отмечает Карузо. – Он изучает себя, пытается понять, чего он хочет от жизни – в общем, он полная противоположность своему брату-близнецу».
Обычный парень, Джерри в какой-то момент оказывается вынужден проявить стойкость – и очень быстро. «Ему приходится сталкиваться с самыми разными препятствиями по ходу развития сюжета – а все события фильма уместились в два дня – и это заставляет его превратиться из мальчика в мужчину», - говорит Чиарелли.
Создатели фильма были единодушны в выборе актера, который, как и его герой, обладает этими общечеловеческими качествами. «Когда Карузо впервые упомянул при мне этот проект, мы как раз были на немецкой премьере «Паранойи», - вспоминает ЛеБуф, который в то время снимался в двух фильмах Спилберга – «Трансформерах» и «Индиане Джонсе».
ЛеБуф впервые играет взрослого человека. «Очень здорово наблюдать за его прогрессом, - говорит Карузо. – Когда мы начали снимать «Паранойю», ему было 19 лет, а теперь ему 21. Я видел его в своем фильме, потом в «Трансформерах», а теперь в картине «На крючке». Я понимаю, что прошел всего год его жизни, однако выглядит он на пять или шесть лет старше. Его герою 23 года, и мы видим зрелого молодого человека, который по ходу развития сюжета обсуждает с тридцатилетней женщиной и матерью какие-то важные вещи и дает ей указания. Мне кажется, это просто потрясающе – ведь Шайа всего год назад играл тинейджера. Безусловно, он взрослее своих лет».
«Мне кажется, эта роль – рубеж для Шайи, - добавляет продюсер Патрик Кроули. – Она отмечает его взлет как ведущего актера».
ЛеБуф очень нравится и его партнерше. «Мне нравится Шайа, - говорит Мишель Монаган. – Это настоящий динамит. Он очень страстно относится к своей работе; я его очень уважаю, и нам очень хорошо работалось вместе».
Разумеется, то, что режиссер и актер работали вместе, было большим преимуществом. «У них уже выработался некий общий язык, - говорит Чиарелли. – Как у давно женатых людей. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Больше никто на площадке так не мог».
«Мы общались при помощи мимики и жестов», - добавляет ЛеБуф.
Партнерша Джерри, Рейчел – мать-одиночка, чей бывший муж иногда общается с их сыном, но реальную ответственность за ребенка переложил на Рейчел. «Она просто выживает – совмещает работу и воспитание ребенка», - объясняет Монаган.
Рейчел посылает своего восьмилетнего сына на концерт в Вашингтон и наслаждается законным выходным, который включает в себя и вечеринку с подружками в баре. Однако этот день становится самым страшным днем в ее жизни. «Она выходит из бара, чтобы ответить на звонок, думая, что это звонит ее сын, однако вместо этого слышит в трубке незнакомый женский голос, и он спрашивает ее: «Что бы вы сделали, чтобы спасти жизнь вашего сына?» - рассказывает Монаган. – Разумеется, моя героиня понятия не имеет, о чем идет речь, и приходит в шок».
Голос просит ее взглянуть на телеэкраны в магазине напротив, и Рейчел видит Сэма в поезде. «Это ужасно – увидеть своего сына в поезде, в то время, как ты думаешь, что он находится в безопасности», - говорит актриса.
Продюсеры искали актрису, которая одновременно может быть милой и сильной, и Монаган идеально подходила под эти требования. «Мы работали с ней на фильме «Миссия: невыполнима-3», и поняли, что в ней есть все качества, которые необходимы Рейчел, - говорит Куртцман. – Кроме того, мы знали, какой у нее голос, и это нам очень помогло. И она очень хорошо знала, что ей нравится, а что нужно изменить, и это было просто бесценно».
Желание Рейчел спасти Сэма любой ценой часто ставит ее в ситуацию выбора одного из двух зол. «Это ужасная ситуация, - говорит Карузо. – Я бы не стал связываться с матерью, которую разлучили с ее ребенком».
Когда Джерри и Рейчел встречаются в первый раз, они оба считают, что другой – причина всех их бед, и начинают сражаться за свою свободу. «Это история о людях, которые попадают в некую ситуацию и начинают со своих предубеждений, - говорит Куртцман. – Однако они ошибаются в своих оценках».
Они быстро осознают, что стали жертвой некого масштабного сценария, контролировать который они не могут. Для того чтобы выжить, они должны доверять друг другу. «Им быстро становится ясно, что они должны опираться друг на друга, - говорит Кроули. – И они учатся этому».
Интересно то, что никакой романтики в их отношениях нет. «Если бы этот фильм снимался в восьмидесятые, то они бы обязательно переспали друг с другом где-нибудь в середине сюжета, под обстрелом, - шутит Карузо. – Однако их отношения основаны на взаимном уважении, которое они постепенно вырабатывают по отношению друг к другу. Отказ от романтической составляющей не был сознательным выбором. Я хотел, чтобы сюжет развивался естественно».
«Мне очень нравится то, что в фильме нет ответов на все вопросы, - добавляет ЛеБуф. – Мы просто хорошо относились друг к другу, никакого сексуального подтекста в наших отношениях не было, это бы сделало фильм дешевым, средним. Иногда влюбленным не суждено быть вместе. Это происходит в жизни, но мы редко видим это в фильме. И, кроме того, на фоне этого сумасшедшего экшна романтике просто нет места».
Загадочный женский голос, чьим указаниям следуют Джерри и Рейчел, обладает невероятной силой. «Мы совершенно не подозревали о том, почему нам приказывают делать то или иное, но мы знали, что мы во власти этого голоса, что мы в опасности, и что люди, которых мы любим, тоже будут находиться в опасности, если мы не выполним ее указания, - объясняет Монаган. – Этот голос требует от нас странные, невероятные и даже страшные вещи. Мы понятия не имеем, кто это. Она поджидает нас в каждом телефоне, в каждой машине, на табло аэропорта – в любом месте».
Этот голос контролирует все, что их окружает – от полицейских машин, которые врезаются друг в друга в погоне за ними, до кранов, лодок и вагонов метро. «Джерри не понимает, почему он следует указаниям этого телефонного голоса, - говорит Чиарелли. – Он просто знает, что должен повиноваться, потому что голос повсюду, в любом техническом устройстве, и способен контролировать вещи, которые казалось невозможно контролировать».
«В этом есть что-то от компьютерной игры, - добавляет Куртцман. – Кто бы ни стоял за этой тайной, эта женщина контролирует их, не сообщая им никакой лишней информации – кроме четких указаний, что именно они должны делать прямо сейчас. Так что им все время приходится просто верить этой загадочной женщине. Они понятия не имеют, что произойдет с ними в следующий момент».
Однако одна вещь им известна – их преследует агент ФБР Томас Морган (Билли Боб Торнтон). Торнтон прекрасно понимал, что его герой ходит в буквальном смысле по лезвию ножа. «Я хороший парень, но зрители начинают в какой-то момент воспринимать меня как плохого парня, потому что я преследую Джерри и Рейчел, - говорит актер. – И сыграть это очень сложно – негодяй поневоле. В то время как я просто делаю свою работу».
«Билли Боб – один из самых динамичных и необычных парней, которых я только встречал в своей жизни, - говорит Карузо. – Он приходит утром на работу, слегка сонный – он ведь музыкант, играет по ночам – но после грима он полностью готов к работе. И он один из самых смешных людей, которых я только встречал».
Торнтон придает Моргану техасский облик, что очень подходит его герою. «Он такой типичный южанин – и внешне, и когда говорит», - утверждает Кроули.
Сценаристы сполна использовали южную особенность Торнтона. «Он способен извлечь сюжет из всего на свете, - отмечает Куртцман. – Произносишь пару фраз, и он говорит: «О, это мне напоминает…» - и начинает рассказывать о каком-нибудь удивительном опыте. Чем больше времени с ним проводит режиссер, тем лучше – так они оба учатся лучше понимать героя».
«Он очень изобретательный и все время разный, в каждом дубле, - говорит ЛеБуф. – Очень спонтанный человек. Камера все время «хватала» вещи, которые я не видел, сидя рядом с ним».
Моргана в его поисках поддерживает агент бюро специальных расследований ВВС Зоя Перес, которую играет Розарио Доусон. Она оказалась вовлечена в это дело из-за Итана, погибшего брата Джерри, работавшего в ВВС. «Она еще молодая, ее никто не воспринимает всерьез, - говорит Чиарелли. – И она изо всех сил пытается завоевать уважение всех – людей из ФБР, армии и из Пентагона. Нам нужен был настоящий боец. И Розарио нам очень подошла».
Она и Морган, в конце концов, приходят к выводу, что они должны сотрудничать друг с другом в расследовании гибели Итана Шоу. «Морган поначалу пытается избавиться от Зои, - говорит Куртцман. – Однако она очень быстро привлекает к себе его внимание. Подобно Джерри и Рейчел, они должны научиться доверять друг другу. Найти актрису, которая смогла бы сработаться с Билли Бобом – это большое дело».
«Розарио – потрясающая актриса», - говорит Торнтон. Он считает, что их задачей было создать противоречивые отношения между мужчиной и женщиной, в стиле старых фильмов со Спенсером Трейси и Кэтрин Хэпберн. Экранный антагонизм между уроженцем Арканзаса и жительницей Нью-Йорка был прямой противоположностью закадровым взаимоотношениям актеров. «Она живет в Нью-Йорке, но в Остине она тоже жила, - объясняет Торнтон. – Так что она – техасская девушка». Мать Доусон завоевала сердце Торнтона, принося на площадку домашнюю еду. «Ее мама потрясающе готовит и знает, что южане очень любят капусту».
Секретаря совета обороны Джеффа Каллистера играет Майкл Чиклис, который больше всего известен зрителям своей ролью полицейского Вика Макки в фильме «Щит». «Каллистер – человек, обремененный большой ответственностью, - говорит Чиклис. – Я всегда обращал внимание на то, как быстро все люди, стоящие у власти, превращаются из свежих, пышущих здоровьем людей в серых и стареющих. Так что мне была очень интересна эта роль».
«Чиклис потрясающий, - говорит Куртцман. – Он такой настоящий крутой парень, но видно, что у него добрая душа. И мы знали, что именно это нам и понадобится в Каллистере. Майкл привнес в роль удивительную человечность; нам нужен был человек, который смог бы это сыграть».
Завершают актерский ансамбль Итан Эмбри в роли агента ФБР Гранта и Энтони Маки в роли майора Боумана. «Итан – фантастический человек, - говорит Карузо. – Грант – напарник Моргана. Он обеспечивает его информацией. Однако Итан сделал Гранта живым человеком. Он побаивается своего шефа, зная его горячность».
Боуман в исполнении Маки – это военный разведчик. Он работал с Итаном, братом Джерри, и, возможно, в его руках находится ключ к разгадке тайны Джерри и Рейчел. Актеру понравилось играть в паре со своей старой знакомой Доусон, а также с Чиклисом. «Фамилия героя Маки очень забавная, все было просто здорово», - смеется он.
Картина выходит в широкий прокат 2 октября.
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