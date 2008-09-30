«На крючке». Премьера

анонс

18 февраля 2013 Гоша Куценко и Иван Демьян: благотворительный концерт-акция Х.. ВОЙНЕ 22 октября в московском клубе Б2 состоялся большой совместный концерт двух коллективов: группы 7Б и музыкального проекта Гоши Куценко

21 января 2015 Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале! Художественный фильм «Как я провел этим летом» включен в основной конкурс юбилейного 60-го Берлинского международного кинофестиваля.

13 февраля 2012 Первый фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс» - в Смоленске С 27 сентября по 3 октября 2008 года в городе Смоленск будет проходить Первый Всероссийский фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».