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Кинофорум "На Родине Чехова" открыт

4 сентября
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4 сентября 2008
4 сентября в Таганроге открылся второй кинофорум "На Родине Чехова". Перед премьерным показом фильма А.Бородянского "Тени Фаберже" (с участием самого режиссера) зрители увидели слайд-шоу, представившее портреты знаменитых кинематографистов, родившихся в Таганроге: легендарную актрису Фаину Раневскую ("Подкидыш", "Человек в футляре", "Свадьба", "Золушка", "Весна" и др.), режиссера, сценариста и актера Ивана Перестиани ("Красные дьяволята", "Три жизни" и др.), сценариста Иосифа Прута ("Тринадцать", "Здравствуйте, дети!", "Последняя ночь в раю" и др.), режиссера-документалиста Марианну Таврог ("Маршак", "Чукоккола", "Композитор Хачатурян", "Михаил Светлов", "Кукрыниксы" и др.), актеров Зиновия Высоковского ("Живые и мертвые", "Парк советского периода", "Сонька - золотая ручка", "Кабачок 13 стульев" и др.), Владислава Ветрова ("Железный занавес", "Адмирал Колчак". "Невечерняя" и др.), Николая Добрынина ("Русский рэгтайм", "Летние люди", "Все, о чем мы так долго мечтали", "Ростов-папа", "Семейные тайны", "Сеть" и др.), Павла Деревянко ("Девять жизней Нестора Махно", "Братья Карамазовы", "Есенин", "Дело о мертвых душах" и др.), Федора Добронравова ("Летние люди", "Тайны дворцовых переворотов", "Ликвидация", "Кадетство", "Братья Карамазовы" и др.), его сына Виктора Добронравова ("Московские окна", "Не родись красивой", "Побег"), режиссера Станислава Довжика (телесериалы "Холостяки", "Петровка, 38" и др.), киноведа, критика, сценариста Виктора Демина ("Враг народа - Бухарин" и др.) и др.
В программу кинофорума вошли фильмы "День радио" Д.Дьяченко, "Медвежья охота" В.Николаева, "Слушая тишину" А.Касаткина, "Муха" В.Котта, "Русская игра" П.Чухрая, "Холодное солнце" С.Попова и др.
Форум "На Родине Чехова" продлится до 7 сентября.

Александр Федоров
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