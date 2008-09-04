Кинофорум "На Родине Чехова" открыт

анонс

26 ноября 2006

Радость и горечь первой любви

В 70-е годы выпускалось множество фильмов для детей и подростков. Но вновь после сталинской эпохи расцветшие в брежневские времена цензурные инстанции заставили детское кино показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть в представлении властей.