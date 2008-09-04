Влад Ряшин и Валерий Бабич в номинации "Продюсер" вошли в тройку финалистов "ТЭФИ-2008"

анонс

13 февраля 2012 ММКФ: А судьи кто? И многое другое… 20 июня – во второй день юбилейного 30 ММКФ – стартовали конкурсные показы, девятидневный марафон открыли и специальные программы фестиваля.

17 ноября 1913 Журнал «Кино-театр и жизнь» Вышел первый номер еженедельного иллюстрированного журнала «Кино-театр и жизнь» (ред. А. Д. Анощенко, изд. Т-во «Кино-театр и жизнь»).