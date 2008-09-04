Влад Ряшин и Валерий Бабич в номинации "Продюсер" вошли в тройку финалистов "ТЭФИ-2008"

Гильдия продюсеров объявила тройку финалистов «ТЭФИ – 2008» в номинации «Продюсер сериала»:
• РЯШИН ВЛАД
, ВАЛЕРИЙ БАБИЧ
. Проект - «История Государства Российского», производитель – STAR MEDIA, представляющая организация - STAR MEDIA
• АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ
, ВЯЧЕСЛАВ МУРУГОВ
, КОНСТАНТИН КИКИЧЕВ
, проект - «Папины дочки
», производитель - ООО «КОСТАФИЛЬМ», представляющая организация - ЗАО «СТС»
• РУБЕН ДИШДИШЯН
, СЕРГЕЙ ДАНИЕЛЯН
, АРАМ МОВСЕСЯН
, ЮРИЙ МОРОЗ
, проект - «Ликвидация
», производитель - ООО «ДМ Студио», представляющая организация - ЗАО «Централ Партнершип»
«Я считаю большой победой войти в число финалистов такого престижного конкурса, как «ТЭФИ».— Говорит Влад Ряшин, продюсер, председатель Совета директоров группы компаний «Стар Медиа».
– Star Media и студия «Бабич-дизайн» представили проект «История государства Российского» в одном ряду с такими профессиональными работами, как «Ликвидация
» и «Папины дочки
». Хочу сказать слова благодарности членам Академии Российского телевидения, которые высоко оценили нашу работу. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании этой уникальной анимационной 500-серийной исторической эпопеи: художникам компьютерной графики, историкам, и особенно – Валерию Бабичу, моему сопродюсеру в этом проекте.
Необходимо отметить, что с точки зрения сетки эфира, так и с точки зрения самой идеи - это был смелый эксперимент и для канала ТВЦентр. Поэтому, Александра Пономарева, генерального директора канала, Александра Олейникова, генерального продюсера, - по праву можно считать соавторами этого уникального проекта».
25 сентября 2008 года в Москве в малом зале Государственного Кремлевского дворца состоится Торжественная Церемония вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2008», во время которой буду оглашены имена победителей.
Всего в 2008 году на участие в конкурсе «ТЭФИ» поступило 473 заявки. По сравнению с 2007 годом возросло количество номинаций Конкурса: теперь Премия будет присуждаться по 50 номинациям.
Справка о проекте «История Государства Российского»:
Продюсеры: Влад Ряшин
и Валерий Бабич
500-серийный исторический проект - анимационный фильм «История государства Российского» создан по одноименному труду выдающегося российского литератора и историка Николая Карамзина. Анимационная историческая эпопея от Группы компаний Star Media и студии «Бабич-дизайн» поистине уникальна как по масштабу, так и по жанру: содержание 12 томов истории Карамзина последовательно разворачивается в 4-минутных сериях, выполненных в технике трехмерной компьютерной анимации (3 D).
Впервые телезрители познакомились с этим абсолютно новым для телевидения жанром благодаря циклу «Битва за Москву», показанному на канале «ТВЦентр».
Цикл вызвал огромный интерес у зрителей всех возрастов и продемонстрировал практически неограниченные потенциальные возможности нового формата.
12 марта 2007 года на телеканале «ТВ Центр» (Москва) состоялась премьера цикла «История Государства Российского». И по сей день проект идет в эфире канала.
Закадровый текст читает Юрий Шевчук
– поэт, композитор, создатель и лидер группы "ДДТ". Одна из знаковых фигур современной российской рок-музыки.
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