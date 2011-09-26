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Премьера фильма "Москва - любовь моя". Идеологически правильная любовь на экранах СССР

5 сентября
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5 сентября 1974
Японская девушка приехала учиться искусству танца в Москву. Любовь московского скульптора (Олег Видов) и победа на конкурсе выпускниц школы при Большом театре принесли Юрико (Комаки Курихара) счастье. А потом.. Страшная, неизлечимая болезнь крови. Юрико так и не станцевала партию Жизели.
Эдвард Радзинский вместе с японским соавтором написали историю романтической любви японской балерины и русского скульптора. Но советский человек не мог жениться на иностранке - непатриотично,и нельзя, чтобы она отказала советскому парню и предпочла японского - тоже непатриотично. И несчастная Юрико умирает от болезни крови, как жертва последствий хиросимской ядерной бомбардировки (наш ответ американским милитаристам).
На экране - платоническая, на кончиках пальцев, влюбленность. Первую половину фильма Володя и Юрико щебечут, как голубки, а вторую половину -скорбят по поводу лучевой болезни Юрико.
На сеансах зрительницы рыдали в голос, а мужчины вытирали украдкой скупые мужские слезы.
Фильм не стал "культовым", кинокритики и кинообозреватели дружно признали фильм конъюнктурным. Наверное, так и есть. Но зрители - плакали.
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персоны
Олег Видов
фильмы
Москва, любовь моя

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№ 2
Вера М (Воронеж)   26.09.2011 - 00:05
Мне не очень нравится эпитет "культовый" и "легендарный" в применении к фильмам, книгам, сериалам и другим произведениям искусства. Но не надо забывать, что фильм не стал более популярным... читать далее>>
№ 1
Черкасина (Железногорск)   3.10.2010 - 20:40
Что же в нем такого идеологического было? Просто красивая пара - только любовь, причем такая, о которой девчонки мечтали. И столько балета - притом изнутри показано. "Любовь моя - репетиция"... читать далее>>
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