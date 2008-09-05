В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Санкт-Петербург стал одним из 115 городов мира, где пройдет XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (The Manhattan Short Film Festival). Наш город примет его 20 сентября в киноцентре «Родина».
Это крупнейший ежегодный зрительский фестиваль, на котором выбирается лучший из двенадцати представленных фильмов. Только зритель может решить, кому получать Гран-при фестиваля - $5000. Делается это так: в течение фестивальной недели зрители выбирают фильм, голосуя сразу после окончания сеанса. Последний сеанс пройдет в Нью-Йорке 28 сентября.
В России фестиваль стартует 16 сентября. Конкурсную программу увидят кроме Санкт-Петербурга, в Казани, Уфе, Челябинске, Улан-Удэ, Тольятти, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
Фильмы - победители фестиваля, как правило, получают признание профессионального жюри других международных фестивалей. Например, фильм "SOFT" англичанина Саймона Эллиса из программы 2007 года получил Гран-при на фестивале INTERFILM, который считается одним из самых авторитетных фестивалей в Германии. Фильм "I MET THE WALRUS" ("Я встретил Моржа"), снятый Джошем Раскиным из Канады, получил премию ОСКАР-2008 в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Для России была подготовлена также внеконкурсная программа «Антология» - лучшие фильмы фестиваля прошлых лет. Это связано с тем, что у нас фестиваль будет проходить только в третий раз, и многие работы, представлявшиеся на фестивале ранее, российскому зрителю незнакомы.
В России, представительство компании TOUR DE FILM, кроме конкурсных показов собрала специальную программу «Антология 2000-2007». Мы покажем вам подборку самых запоминающихся фильмов за всю историю фестиваля. Это действительно лучшие игровые фильмы последнего десятилетия. Эта программа прекрасно отражает эволюцию как фестиваля, так и игрового кино. При том, что фильмы разные - два главных тематических полюса остаются - трагедия человеческого существования и отчасти абсурдная комедия положений. Все это вы увидите в Антологии!
ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В КИНОЦЕНТРЕ «РОДИНА »
«АНТОЛОГИЯ MSFF 2000-2007»
20, 21, 23 сентября, 20:00
28 сентября, 20:30
КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ MSFF 2008
24, 25 сентября, 20:30
26 сентября, 18:00 и 20:30
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2008
«ПОТОК»
Ripple
Режиссер - Пол Гловерс
Великобритания, 16 мин.
Одно маленькое случайное действие злых сил вынуждает обычного человека уйти с накатанной дорожки в темное путешествие, которого ему никогда не забыть.
"Чем более реалистично и прямолинейно ты обыгрываешь центральный персонаж, тем дальше ты можешь пойти".
Пол Гловерс
«ОФИЦИАНТ»
Ode Ober
Режиссер: Хиба Винк
Нидерланды, 11 мин.
Официант снабжал незнакомых ему людей едой и напитками столько, сколько себя помнит. Поток точных наблюдений, накопленных за это время, которые он бормочет себе под нос, вырастает, в конце концов, в некую науку, описывающую предпочтения и черты характера его клиентов. Но однажды ему приходится задуматься об устройстве жизни за дверями ресторана.
"Я хотела инсценировать две разных картинки мира, увиденные глазами официанта."
Хиба Винк
«РЭЙЧЕЛ»
Rachel
Режиссер - Крис Кинг
США , 13 мин.
Встреча провинциальной пары с молодой беременной женщиной, ребёнка которой они собираются усыновить, навсегда оставляет в их памяти неизгладимое впечатление. Фильм основан на реальных событиях.
"Правда страннее вымысла. Уже в газетах, журналах и на телевидении существует столько потрясающего готового к работе материала."
«И СНОВА КОЕ-ЧТО О СЕКСЕ»
Teat Beat of Sex
Автор сценария и анимация - Син Бауман
США, 7:30 мин.
Так выглядит первый поцелуй, первые ухаживания, первые переживания, первые муки ревности, первый секс глазами девушки.
"Некоторым просто не нравится все, что связано с сексом. Их бесит само слово. Но что мне нравится, так это то, что женщинам нравится Teat Beat."
Син Бауман
«КИСЛОЕ МОЛОКО»
Sour Milk
Режиссер - Амит Джиселтер
Израиль, 10 мин.
1929 год, Иерусалим, события разворачиваются на фоне одной из самых жестоких арабских атак на евреев в Палестине.
"Я понимаю, что девизом британцев было: Сохраняйте мир, но не вмешивайтесь в скандал. Они видели убийства, они видели беспорядки, но при этом оставались в стороне, просто наблюдали."
Амит Джиселтер
НОВИЧОК
New Boy
Режиссер - Стеф Грин
Ирландия, 11:05 мин.
Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии - его последний школьный день в Африке.
"Я думаю, этот фильм рассказывает о том, как ведут себя с "аутсайдерами", пришельцами извне в целом, и о возможности дружбы. Дебаты вокруг иммиграции представляют собой ряд сложных проблем и должны принимать во внимание массу разнородных аспектов. Единственный вклад, который, я надеюсь, этот фильм мог бы сделать, это напомнить нам о том, как все мы, человеческие существа, в сущности похожи."
Стеф Грин
«МОЯ МАМА»
Mother mine
Режиссер - Сьюзан Эверетт
Великобритания, 16:00 мин.
Оплакивая смерть своей приемной матери, Элисон пытается отыскать свою биологическую мать, чтобы ею заменить утраченную "маму". Она рассылает видеокассеты, с рассказом о себе. Но являются ли ее намерения в действительности тем, чем кажутся?
"После окончания съемок все, кто работал над этим фильмом - актеры и съемочная группа - продолжали спрашивать: "Что она будет делать дальше?" Они никак не могли выбросить этот персонаж из голов".
Сьюзан Эверетт
«MAKE MY DAY»
Режиссер - Пелле Мёллер
Дания, 8:00 мин.
Мужчина приходит в дежурное отделение больницы со своим сыном, который вывихнул лодыжку в школе. Отец всегда говорил мальчику, чтобы тот никогда никому не позволял взять над собой верх. Однако когда дежурный врач оказывается одним из тех, кто доставал отца в школьные годы, сын берет дело в свои руки.
"Если ты можешь растрогать людей за пару минут, тогда, я думаю, это отличная история и отличный короткометражный фильм".
Пелле Мёллер
«ИГРА»
The Game
Режиссер - Джон Коэн-ДюФур
Новая Зеландия, 8:30 мин.
Игра исследует человеческую судьбу, наблюдая за другим, скрытым пластом существования - местом, где решения о жизни и смерти буквально разыгрываются в странной настольной игре. Двое мужчин среднего возраста, Монти и Ласло, в темном подводном мире, в сюрреалистическом поединке, который ни один из них не может себе позволить проиграть.
"В Новой Зеландии есть предрасположенность делать нервозные, побуждающие к размышлениям, и часто темные фильмы. Эта ритуальность по-прежнему жива здесь. Давайте посмотрим на это так. Мы похожи на Америку или Австралию в том, что мы молодая нация, где много чего намешан".
Джон Коэн-ДюФур
«ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ»
Change coming
Режиссер - Марк Олстон
Австралия, 8:00 мин.
Достоверная драма, разворачивающаяся на ферме в Австралии.
"Это довольно личная история. Она основана на воспоминаниях детства, прошедшего на ферме в Новом Южном Уэльсе в месте под названием Вагга Вагга. Фильм рассказывает историю моих родителей и испытаний, через которые им пришлось пройти, будучи молодой парой, осваивая эту землю".
Марк Олстон
«VIVA SUNITA»
Режиссер: Боб и Лола
Индия, 3:00 мин.
Поздней ночью мужчина останавливается под окном какой-то девушки и окликает ее. Наверху никто не отвечает. Разрозненная группа людей, готовых помочь, медленно собирается вокруг и разрастается в хор, зовущий девушку... Когда никто не отвечает на этот коллективный призыв, все меняется...
"Могло ли такое произойти на одной из улиц Нью-Йорка? Возможно..."
Боб и Лола
«ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
The Golden Thread
Режиссер - Диего Санчидриан Рубио
Испания, 16:00 мин.
Иногда таинственные связи устанавливаются между людьми. Связи, преодолевающие расстояние, забвение и незнание. И когда эти связи создаются, они могут стать условием нашего выживания.
"С тех пор как я был ребенком, я всегда верил, что люди связаны друг с другом какой-то таинственной силой".
Диего Санчидриан Рубио
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