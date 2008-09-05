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В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

5 сентября
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5 сентября 2008
Санкт-Петербург стал одним из 115 городов мира, где пройдет XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино (The Manhattan Short Film Festival). Наш город примет его 20 сентября в киноцентре «Родина».

Это крупнейший ежегодный зрительский фестиваль, на котором выбирается лучший из двенадцати представленных фильмов. Только зритель может решить, кому получать Гран-при фестиваля - $5000. Делается это так: в течение фестивальной недели зрители выбирают фильм, голосуя сразу после окончания сеанса. Последний сеанс пройдет в Нью-Йорке 28 сентября.

В России фестиваль стартует 16 сентября. Конкурсную программу увидят кроме Санкт-Петербурга, в Казани, Уфе, Челябинске, Улан-Удэ, Тольятти, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Фильмы - победители фестиваля, как правило, получают признание профессионального жюри других международных фестивалей. Например, фильм "SOFT" англичанина Саймона Эллиса из программы 2007 года получил Гран-при на фестивале INTERFILM, который считается одним из самых авторитетных фестивалей в Германии. Фильм "I MET THE WALRUS" ("Я встретил Моржа"), снятый Джошем Раскиным из Канады, получил премию ОСКАР-2008 в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Для России была подготовлена также внеконкурсная программа «Антология» - лучшие фильмы фестиваля прошлых лет. Это связано с тем, что у нас фестиваль будет проходить только в третий раз, и многие работы, представлявшиеся на фестивале ранее, российскому зрителю незнакомы.

В России, представительство компании TOUR DE FILM, кроме конкурсных показов собрала специальную программу «Антология 2000-2007». Мы покажем вам подборку самых запоминающихся фильмов за всю историю фестиваля. Это действительно лучшие игровые фильмы последнего десятилетия. Эта программа прекрасно отражает эволюцию как фестиваля, так и игрового кино. При том, что фильмы разные - два главных тематических полюса остаются - трагедия человеческого существования и отчасти абсурдная комедия положений. Все это вы увидите в Антологии!

ПРОГРАММА ПОКАЗОВ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В КИНОЦЕНТРЕ «РОДИНА »

«АНТОЛОГИЯ MSFF 2000-2007»
20, 21, 23 сентября, 20:00
28 сентября, 20:30

КОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ MSFF 2008
24, 25 сентября, 20:30
26 сентября, 18:00 и 20:30


КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2008

«ПОТОК»
Ripple
Режиссер - Пол Гловерс
Великобритания, 16 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Одно маленькое случайное действие злых сил вынуждает обычного человека уйти с накатанной дорожки в темное путешествие, которого ему никогда не забыть.

"Чем более реалистично и прямолинейно ты обыгрываешь центральный персонаж, тем дальше ты можешь пойти".
Пол Гловерс

«ОФИЦИАНТ»
Ode Ober
Режиссер: Хиба Винк
Нидерланды, 11 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Официант снабжал незнакомых ему людей едой и напитками столько, сколько себя помнит. Поток точных наблюдений, накопленных за это время, которые он бормочет себе под нос, вырастает, в конце концов, в некую науку, описывающую предпочтения и черты характера его клиентов. Но однажды ему приходится задуматься об устройстве жизни за дверями ресторана.

"Я хотела инсценировать две разных картинки мира, увиденные глазами официанта."
Хиба Винк

«РЭЙЧЕЛ»
Rachel
Режиссер - Крис Кинг
США , 13 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Встреча провинциальной пары с молодой беременной женщиной, ребёнка которой они собираются усыновить, навсегда оставляет в их памяти неизгладимое впечатление. Фильм основан на реальных событиях.

"Правда страннее вымысла. Уже в газетах, журналах и на телевидении существует столько потрясающего готового к работе материала."

«И СНОВА КОЕ-ЧТО О СЕКСЕ»
Teat Beat of Sex
Автор сценария и анимация - Син Бауман
США, 7:30 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Так выглядит первый поцелуй, первые ухаживания, первые переживания, первые муки ревности, первый секс глазами девушки.

"Некоторым просто не нравится все, что связано с сексом. Их бесит само слово. Но что мне нравится, так это то, что женщинам нравится Teat Beat."
Син Бауман

«КИСЛОЕ МОЛОКО»
Sour Milk
Режиссер - Амит Джиселтер
Израиль, 10 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

1929 год, Иерусалим, события разворачиваются на фоне одной из самых жестоких арабских атак на евреев в Палестине.

"Я понимаю, что девизом британцев было: Сохраняйте мир, но не вмешивайтесь в скандал. Они видели убийства, они видели беспорядки, но при этом оставались в стороне, просто наблюдали."
Амит Джиселтер

НОВИЧОК
New Boy
Режиссер - Стеф Грин
Ирландия, 11:05 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Единственное, что может быть тяжелее, чем первый школьный день Джозефа в Ирландии - его последний школьный день в Африке.

"Я думаю, этот фильм рассказывает о том, как ведут себя с "аутсайдерами", пришельцами извне в целом, и о возможности дружбы. Дебаты вокруг иммиграции представляют собой ряд сложных проблем и должны принимать во внимание массу разнородных аспектов. Единственный вклад, который, я надеюсь, этот фильм мог бы сделать, это напомнить нам о том, как все мы, человеческие существа, в сущности похожи."
Стеф Грин

«МОЯ МАМА»
Mother mine
Режиссер - Сьюзан Эверетт
Великобритания, 16:00 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Оплакивая смерть своей приемной матери, Элисон пытается отыскать свою биологическую мать, чтобы ею заменить утраченную "маму". Она рассылает видеокассеты, с рассказом о себе. Но являются ли ее намерения в действительности тем, чем кажутся?

"После окончания съемок все, кто работал над этим фильмом - актеры и съемочная группа - продолжали спрашивать: "Что она будет делать дальше?" Они никак не могли выбросить этот персонаж из голов".
Сьюзан Эверетт

«MAKE MY DAY»
Режиссер - Пелле Мёллер
Дания, 8:00 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Мужчина приходит в дежурное отделение больницы со своим сыном, который вывихнул лодыжку в школе. Отец всегда говорил мальчику, чтобы тот никогда никому не позволял взять над собой верх. Однако когда дежурный врач оказывается одним из тех, кто доставал отца в школьные годы, сын берет дело в свои руки.

"Если ты можешь растрогать людей за пару минут, тогда, я думаю, это отличная история и отличный короткометражный фильм".
Пелле Мёллер

«ИГРА»
The Game
Режиссер - Джон Коэн-ДюФур
Новая Зеландия, 8:30 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Игра исследует человеческую судьбу, наблюдая за другим, скрытым пластом существования - местом, где решения о жизни и смерти буквально разыгрываются в странной настольной игре. Двое мужчин среднего возраста, Монти и Ласло, в темном подводном мире, в сюрреалистическом поединке, который ни один из них не может себе позволить проиграть.

"В Новой Зеландии есть предрасположенность делать нервозные, побуждающие к размышлениям, и часто темные фильмы. Эта ритуальность по-прежнему жива здесь. Давайте посмотрим на это так. Мы похожи на Америку или Австралию в том, что мы молодая нация, где много чего намешан".
Джон Коэн-ДюФур

«ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ»
Change coming
Режиссер - Марк Олстон
Австралия, 8:00 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Достоверная драма, разворачивающаяся на ферме в Австралии.

"Это довольно личная история. Она основана на воспоминаниях детства, прошедшего на ферме в Новом Южном Уэльсе в месте под названием Вагга Вагга. Фильм рассказывает историю моих родителей и испытаний, через которые им пришлось пройти, будучи молодой парой, осваивая эту землю".
Марк Олстон

«VIVA SUNITA»
Режиссер: Боб и Лола
Индия, 3:00 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Поздней ночью мужчина останавливается под окном какой-то девушки и окликает ее. Наверху никто не отвечает. Разрозненная группа людей, готовых помочь, медленно собирается вокруг и разрастается в хор, зовущий девушку... Когда никто не отвечает на этот коллективный призыв, все меняется...

"Могло ли такое произойти на одной из улиц Нью-Йорка? Возможно..."
Боб и Лола

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
The Golden Thread
Режиссер - Диего Санчидриан Рубио
Испания, 16:00 мин.
В Санкт-Петербурге пройдёт XI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

Иногда таинственные связи устанавливаются между людьми. Связи, преодолевающие расстояние, забвение и незнание. И когда эти связи создаются, они могут стать условием нашего выживания.

"С тех пор как я был ребенком, я всегда верил, что люди связаны друг с другом какой-то таинственной силой".
Диего Санчидриан Рубио
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№ 1
валя (улан-удэ)   24.09.2008 - 14:47
Первый раз завтра буду сиотреть американские короткометражки, надеюсь не хуже европейских(франц. и англ. мои любимые) читать далее>>
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