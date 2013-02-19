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Первое высшее почетное звание в СССР

6 сентября
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6 сентября 1936
6 сентября 1936 года ВЦИК учредил звание "Народный артист" СССР для лиц, "особо отличившихся в деле развития советского театра, музыки и кино".
Присвоение почетных званий не было изобретением советской власти. В царской России существовали два звания: заслуженный артист Императорских театров и более почетное - солист Его Императорского Величества. Федор Шаляпин и Леонид Собинов были солистами, звание заслуженных носили, например, артисты драмы Мария Савина и Владимир Давыдов. Звание "Народный артист" было установлено в 1918 году. Первым "Народным артистом Республики" стал Федор Шаляпин. Однако после своего отъезда за рубеж певец лишился этого звания специальным постановлением Совета народных комиссаров.
В сентябре 1936 года первыми кавалерами почетного звания стали 13 человек: знаменитые отечественные театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Акакий Хорава, Борис Щукин, Василий Качалов и Иван Москвин, актрисы Екатерина Корчагина-Александровская и Мария Блюменталь-Тамарина, певицы Антонина Нежданова и Мария Литвиненко-Вольгемут, актеры и режиссеры Панас Саксаганский и Акакий Васадзе. Последней в списке значилась 24-летняя Куляш (настоящее имя – Гульбахрам) Байсеитова, чье лирико-колоратурное сопрано снискало ей лавры «казахского соловья». Примечательно, что из всех награжденных она была единственной, кто родился в ХХ столетии. Зато Мария Блюменталь-Тамарина и Панас Саксаганский появились на свет еще до отмены крепостного права, в далеком 1859 году.
Последними кавалерами почетного звания "Народный артист СССР" стали 21 декабря 1991 года артист Театра Ленком Олег Янковский и артистка МХАТа им. А.П.Чехова Софья Пилявская. Этим же указом звания "Народный артист СССР" удостоилась Алла Пугачева.
Описание нагрудного знака «Народный артист СССР»:
Нагрудный знак «Народный артист СССР» изготовляется из томпака с золочением и имеет четырехугольную форму в виде картуша размером основы с ушком 22,5 на 23,5 мм. В центральной части знака расположена надпись «Народный артист СССР», под ней — рельефное изображение серпа и молота. Знак не окаймлен. Все изображения и надписи выпуклые. Нагрудный знак при помощи ушка и звена соединяется с золоченой прямоугольной колодочкой размером 18 на 21 мм. В основании колодочки расположено изображение лавровых ветвей. Верхняя ее часть покрыта красной муаровой лентой. На оборотной стороне колодочка имеет булавку для прикрепления знака к одежде.

Источник информации - "Культура Портал"
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Мария Блюменталь-ТамаринаВасилий КачаловИван МосквинСофья ПилявскаяАлла ПугачёваОлег Янковский

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