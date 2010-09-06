«Земля людей». Завершение съемок

анонс

Кинокомпания "MCN-production" и студия "Cinemix" по заказу телеканала НТВ закончила монтаж сериала с рабочим название "Табу".

Дорогие Россияне! Здравствуйте. Нас зовут Глюкля и Цапля. Родина наших фильмов – перформанс.

«Мы и наши близкие». Ретроспектива фильмов Глюкли и Цапли в «Родине»

19 февраля 2013

Во Владивостоке - Жорж Мельес

«Великий немой» вновь покоряет Владивосток. На этот раз каждый любитель смог увидеть в музее имени Арсеньева фильмы Жоржа Мельеса.