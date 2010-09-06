«Земля людей». Завершение съемок

Завершены съемки нового кинопроекта режиссера Сергея Говорухина
- драмы «Земля людей»
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Сюжет картины основан на повести «Мутный материк»
, написанной Сергеем Говорухиным
при участии Маргариты Смирновой
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Главный герой – талантливый, но невостребованный писатель Алексей Комаров возвращается в Москву из Воркуты, где работал старателем на северных приисках. Возвращается в новый, жестокий и уничтожающий мир столичной Москвы, где власть и деньги правят умами, и давно не в цене порядочность и искренность чувств, нравственность и настоящая, талантливая литература.
Встретив по пути женщину, такую же одинокую и несостоявшуюся в этой жизни, приезжает с ней в Москву в надежде обрести простое человеческое счастье, желанную работу, найти творческое воплощение. Но встречи со старыми друзьями, «новая жизнь» которых также не сложилась, бесполезное блуждание от театральных вахт до литературных редакций в надежде на понимание и поддержку заканчиваются все новыми и новыми разочарованиями…
В главных ролях:
Александр Скотников
– Лёха Комаров («Я покажу тебе Москву»
, «Последний кордон»
),
Анна Тараторкина
– Тамара («Смертельная схватка»
, «Жестокий бизнес»
),
Татьяна Колганова
– Женя («Личное дело капитана Рюмина»
, «Семейный дом»
),
Сергей Шнырев
– Орехов («Никто, кроме нас…»
, «Червь»
).
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