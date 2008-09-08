Фестиваль «Кино-Ялта 2008». Победители

анонс

17 августа 2008

«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма - кино и книга. Представляют Майя Туровская и журнал «Сеанс»

9 февраля Киноклуб «Сине Фантом» представляет «Обыкновенный фашизм» - одну из наиболее известных и популярных советских лент о становлении Третьего рейха. Документальное исследование природы фашизма, одновременно с тем - великолепный учебник по документальной природе кинообраза.