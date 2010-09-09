«Киноконцерт» - в Доме Кино

начал новый интересный проект под названием. Главная цель проекта - поддержка и пропаганда отечественного кинематографа, а также возрождение лучших его традиций.9 сентября 2010 года в Большом зале Дома кино прошла первая встреча с народными артистами СССР, России, видными деятелями отечественного кино. В концертной программе приняли участие: Владимир Зельдин, Инна Макарова, Ирина Мирошниченко, Зинаида Кириенко, Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Алексей Булдаков, Алена Бабенко, Тимофей Федоров, Светлана Тома и другие. Вечер откроет Председатель СК РФ, Народный артист Никита Михалков. Ожидаемые гости: Раиса Рязанова, Евгений Дога, Марк Минков, Борис Грачевский, Аркадий Инин, Юрий Назаров, Элеонора Шашкова, Лариса Лужина, Римма Маркова, Сергей Никоненко, Светлана Немоляева, Александр Лазарев, Татьяна Конюхова, Марина Яковлева, Анна Шатилова, Вера Глаголева, Федор Чеханков, Андрей Межулис, Эвклид Кюрдзидис, Елена Кондулайнен, Оксана Мысина, Борис Химичев, Евдокия Германова, Борис Токарев, Людмила Гладунко, Александр Голобородько, Людмила Чурсина, Лев Прыгунов, Валентина Теличкина, Наталья Аринбасарова и Наталья Фатеева.Основная задача - привлечь внимание к проекту молодого и среднего поколений.