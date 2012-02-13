«Троицу» пиши и пиши, и пиши, думай...

Идея постановки фильма о великом русском иконописце Андрее Рублеве изначально принадлежала Василию Ливанову, замечательному актеру и режиссеру. Он мечтал сыграть роль Рублева и, встретившись с Андреем Михалковым-Кончаловским, рассказал о своем замысле. Ливанов уехал сниматься, а два Андрея — Кончаловский и Тарковский начали обсуждать тему, стала появляться история. Андрей Рублев проходит дорогами Руси начала XV века, томящейся под татарским игом, раздираемой княжескими распрями. Кончаловский вспоминал в своей книге: «Сценарий мы писали - долго, упоенно, с полгода ушло только на изучение материала. Читали книги по истории, по быту, по ремеслам Древней Руси, старались понять, какая тогда была жизнь, — все открывать приходилось с нуля».

После «Иванова детства» Тарковский отказывался от всего — даже от очень выгодных и престижных предложений. Он хотел снимать только «Андрея Рублева», сценарий которого был опубликован в журнале «Искусство кино» в 1964 году.

9 сентября 1964 года фильм был запущен в подготовительный период.Роль Андрея Рублева досталась актеру из Свердловска Анатолию Солоницыну. Солоницын играл слишком театрально, но Тарковский увидел, что эту театральность можно убрать во время съемок. Важнее всего для него оказалось соответствие душевного склада актера и персонажа. Тарковский взял все фотопробы на роль Андрея Рублева и поехал к специалистам по древнерусскому искусству. Они выбрали Солоницына.

На роль колокольного мастера Бориски был утвержден Николай Бурляев, иконописец Феофан Грек - Николай Сергеев, иконописец Даниил Черный - Николай Гринько.

Начали съемки, как это часто бывает в кино, с последней новеллы «Колокол». Рублев держит обет молчания и только в финале начинает говорить. Тарковский любил все подлинное, поэтому в течение трех подготовительных месяцев запретил Солоницыну разговаривать, актер объяснялся только жестами...



Из книги «100 великих отечественных кинофильмов»

И.А. Мусский

Издательский дом «Вече», 2006 год