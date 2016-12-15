Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм

15 декабря
2016 год

Новости кино >>
15 декабря 2016
Российское военно-историческое общество (РВИО) объявляет конкурс на создание сценария художественного фильма о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, об этом сообщает портал kinobusiness.com.

О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм

На первом этапе конкурса принимаются развернутые синопсисы сценария полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое». Условия: объем синопсиса – не менее 20 страниц, текст должен быть написан на русском языке.

По итогам авторитетное жюри определит трёх финалистов, которые будут допущены ко второму этапу конкурса. Для участия в нём необходимо будет предоставить уже развернутый сценарий фильма. При рассмотрении текстов сценария будут учитываться его «литературно-художественные достоинства, знание фактического материала и самостоятельность мышления».

Напомним, судьбе Зои Космодемьянской в советское время были посвящены произведения искусства самых разных жанров. Самые известные фильмы о Космодемьянской сняты режиссёрами Лео Арнштамом («Зоя») и Александром Зархи и Иосифом Хейфицем («Во имя жизни»). Фигура Зои также появляется в документальной эпопее «Великая Отечественная», где в четвертой части «Партизаны. Война в тылу врага» рассказывается о «поджигательнице домов», и в фильме Юрия Озерова «Битва за Москву», снятом в 1985 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Лео АрнштамАлександр ЗархиЮрий ОзеровИосиф Хейфиц
фильмы
Битва за МосквуВо имя жизниЗоя

фотографии >>
О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм фотографии
О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм фотографии
О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм фотографии
О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 7
Евгения Локосова   18.12.2016 - 18:55
Присоединяюсь. Не надо ворошить Зоины кости. Хотя, если признать, что современные режиссёры продажные черти, то неудивительно, что у вас заказ поглумиться над памятью героев. И вы с удовольствием это сделаете.... читать далее>>
№ 6
Да не важно   18.12.2016 - 10:53
Стране нужны новые герои, а не предыдущие. читать далее>>
№ 5
New Tzar   16.12.2016 - 22:46
вон, шмелева в 1985 сыграла эту роль, а потом укатила на пмж в соединенские штаты америки, хватит уже штамповать кадры для них, но если делать, надо так сделать, чтоб не менее дюжины ихних актеришек запросили... читать далее>>
№ 4
Rosomaha (Москва)   16.12.2016 - 22:31
Юнкер Ничволодов "(№ 3), абсолютно правы! Полностью разделяю и поддерживаю Ваше мнение. Во всех современных экранизациях военной темы она получается у наших "прогрессивных" кинематографистов... читать далее>>
№ 3
Юнкер Ничволодов (Москва)   16.12.2016 - 13:24
Не надо. "Самостоятельности мышления" - не надо. Уже в "Молодой гвардии" намыслили - дальше некуда. А играть кто будет? Шпица? Чиповская? Арнгольц? Пересильд? Не надо. Загодя страшно.... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью