О подвиге Зои Космодемьянской в XXI веке снимут новый фильм

Российское военно-историческое общество (РВИО)
объявляет конкурс на создание сценария художественного фильма о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской
, об этом сообщает портал kinobusiness.com.
На первом этапе конкурса принимаются развернутые синопсисы сценария полнометражного художественного фильма под рабочим названием «Страсти по Зое»
. Условия: объем синопсиса – не менее 20
страниц, текст должен быть написан на русском языке.
По итогам авторитетное жюри определит трёх финалистов, которые будут допущены ко второму этапу конкурса. Для участия в нём необходимо будет предоставить уже развернутый сценарий фильма. При рассмотрении текстов сценария будут учитываться его «литературно-художественные достоинства, знание фактического материала и самостоятельность мышления»
.
Напомним, судьбе Зои Космодемьянской
в советское время были посвящены произведения искусства самых разных жанров. Самые известные фильмы о Космодемьянской сняты режиссёрами Лео Арнштамом
(«Зоя»
) и Александром Зархи
и Иосифом Хейфицем
(«Во имя жизни»
). Фигура Зои также появляется в документальной эпопее «Великая Отечественная»
, где в четвертой части «Партизаны. Война в тылу врага»
рассказывается о «поджигательнице домов», и в фильме Юрия Озерова «Битва за Москву»
, снятом в 1985
году.
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