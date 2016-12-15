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Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом

15 декабря
2016 год

Новости кино >>
15 декабря 2016
Как сообщает The Hollywood Reporter, Рэйчел Вайс досталась главная роль в необычном проекте: студия Maven Pictures работает над созданием фильма о реальной исторической фигуре, докторе Джеймсе Барри. Сценаристом проекта выступит Ник Ярбороу: он адаптирует роман Рэйчел Холмс «Тайная жизнь доктора Джеймса Миранды Барри» (The Secret Life of Dr. James Miranda Barry).

Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом

Джеймс Барри – английский врач, военный хирург, служивший во многих колониях, в частности в Южной Африке. Барри занимался не только лечением раненых и больных солдат британской армии, но и улучшением жизни коренного населения. Одним из его достижений является проведение первого в Африке кесарева сечения.

Барри скончался в 1865 году в возрасте около 70 лет. Его тайна открылась уже в XX веке. Было установлено, что Джеймс Барри являлся женщиной (настоящее имя — Маргарет Балкли), но всю жизнь скрывал этот факт, который помешал бы ему построить успешную карьеру.

Доктор Барри стал героем документальных фильмов и художественной литературы. В частности, ему посвящён роман английской писательницы Патрисии Данкер «Джеймс Миранда Барри».
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Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом фотографии
Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом фотографии
Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом фотографии
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   15.12.2016 - 19:06
Как интересно. Буду читать роман и монографии, ну и ждать фильм. Второй интересный мне проект с этой актрисой. Спасибо за новость :) читать далее>>
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