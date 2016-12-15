Рэйчел Вайс станет мужчиной-хирургом

Как сообщает The Hollywood Reporter, Рэйчел Вайс
досталась главная роль в необычном проекте: студия Maven Pictures работает над созданием фильма о реальной исторической фигуре, докторе Джеймсе Барри
. Сценаристом проекта выступит Ник Ярбороу
: он адаптирует роман Рэйчел Холмс «Тайная жизнь доктора Джеймса Миранды Барри» (The Secret Life of Dr. James Miranda Barry)
.
Джеймс Барри
– английский врач, военный хирург, служивший во многих колониях, в частности в Южной Африке. Барри занимался не только лечением раненых и больных солдат британской армии, но и улучшением жизни коренного населения. Одним из его достижений является проведение первого в Африке кесарева сечения.
Барри скончался в 1865
году в возрасте около 70
лет. Его тайна открылась уже в XX веке. Было установлено, что Джеймс Барри являлся женщиной (настоящее имя — Маргарет Балкли
), но всю жизнь скрывал этот факт, который помешал бы ему построить успешную карьеру.
Доктор Барри стал героем документальных фильмов и художественной литературы. В частности, ему посвящён роман английской писательницы Патрисии Данкер «Джеймс Миранда Барри»
.
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