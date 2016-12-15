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«Вурдалаки» приближаются

15 декабря
2016 год

Новости кино >>
15 декабря 2016
Обнародован новый трейлер мистического фильма «Вурдалаки», снятого по мотивам рассказа Алексея Константиновича Толстого «Семья Вурдалака».



Россия, XVIII век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы, монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нём слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Поговаривали, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там ещё со времён набегов турецких...

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А ещё он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

Режиссёр фильма – Сергей Гинзбург. В актёрский состав «Вурдалаков» вошли Михаил Пореченков, Константин Крюков, Роман Мадянов, Аглая Шиловская, Юлия Ауг и другие. Дата выхода фильма в прокат – 22 февраля 2017 года.
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«Вурдалаки» приближаются фотографии
«Вурдалаки» приближаются фотографии
«Вурдалаки» приближаются фотографии
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№ 1
Янн (Зеленоград)   16.12.2016 - 03:50
После " Пенсильвании" с интересом посмотрю на Крюкова. Только что - то кажется , что фильм будет неинтересным .... читать далее>>
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