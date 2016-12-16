«Рай» Кончаловского попал в шорт-лист «Оскара»

В шорт-лист премии «Оскар»
в категории «Лучший фильм на иностранном языке»
вошло девять фильмов, среди которых – драма Андрея Кончаловского «Рай»
, ранее удостоенная приза Венецианского международного кинофестиваля
за лучшую режиссуру.
Всего на рассмотрение было подано 85
картин. Список из девяти возможных кандидатов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выглядит так:
Австрия, «Танна», режиссёры Бентли Дин, Мартин Батлер;
Германия, «Тони Эрдманн», режиссёр Марен Аде;
Дания, «Моя земля», режиссёр Мартин Зандвлиет;
Иран, «Коммивояжёр», режиссёр Асгар Фархади;
Канада, «Это всего лишь конец света», режиссёр Ксавье Долан;
Норвегия, «Выбор короля», режиссёр Эрик Поппе;
Россия, «Рай», режиссёр Андрей Кончаловский;
Швейцария, «Жизнь кабачка», режиссёр Клод Баррас;
Швеция, «Вторая жизнь Уве», режиссёр Ханнес Холм.
Стоит отметить, что Кончаловский уже выдвигался на «Оскар»: в 2002
году на награду претендовала его картина «Дом дураков»
. В прошлом году на премию Американской киноакадемии
выдвигали «Солнечный удар» Никиты Михалкова
.
Номинанты в категории «Лучший фильм на иностранном языке» определяются в два этапа. Финальный список номинантов будет объявлен 14 января 2016
года. Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017
года.
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