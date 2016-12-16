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«Сталкер» подвёл итоги

16 декабря
2016 год

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16 декабря 2016
В Центральном Доме кинематографистов состоялась церемония награждения победителей XXII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».

«Сталкер» подвёл итоги

Приз за лучший игровой фильм жюри присудило фильму режиссёра Карена Геворкяна «Вся наша надежда». «Фильм сделан на таком уровне человеческой правды, показаны судьбы, люди, персонажи. Здесь нет никакого авторского кокетства, нет желания понравиться, на экране идёт просто удивительная жизнь. И все работают потрясающе», – сказала, вручая награду, член игрового жюри Елена Цыплакова.

Приз за лучший документальный фильм достался картине режиссёра Максима Кобзева «Меня укусила акула». Вручая награды победителям, Вадим Абдрашитов отметил высокий уровень представленных на фестивале документальных работ.

XXII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» проходил в Москве с 10 по 15 декабря. За шесть дней на фестивальных площадках в Центральном Доме кинематографистов и Центральном Доме журналиста было показано 85 фильмов. Как сообщается, все программы вызвали большой зрительский интерес, показы проходили с аншлагом. На встречи со зрителями приходили создатели картин – режиссёры, продюсеры, сценаристы, актёры. После показов проходили живые дискуссии.

Полный список победителей XXII Международного фестиваля «Сталкер» можно посмотреть на официальном сайте киносмотра.
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