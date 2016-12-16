«Сталкер» подвёл итоги

В Центральном Доме кинематографистов состоялась церемония награждения победителей XXII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер»
.
Приз за лучший игровой фильм жюри присудило фильму режиссёра Карена Геворкяна «Вся наша надежда»
. «Фильм сделан на таком уровне человеческой правды, показаны судьбы, люди, персонажи. Здесь нет никакого авторского кокетства, нет желания понравиться, на экране идёт просто удивительная жизнь. И все работают потрясающе»
, – сказала, вручая награду, член игрового жюри Елена Цыплакова
.
Приз за лучший документальный фильм достался картине режиссёра Максима Кобзева «Меня укусила акула»
. Вручая награды победителям, Вадим Абдрашитов
отметил высокий уровень представленных на фестивале документальных работ.
XXII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»
проходил в Москве с 10
по 15 декабря
. За шесть дней на фестивальных площадках в Центральном Доме кинематографистов и Центральном Доме журналиста было показано 85
фильмов. Как сообщается, все программы вызвали большой зрительский интерес, показы проходили с аншлагом. На встречи со зрителями приходили создатели картин – режиссёры, продюсеры, сценаристы, актёры. После показов проходили живые дискуссии.
Полный список победителей XXII Международного фестиваля «Сталкер» можно посмотреть на официальном сайте
киносмотра.
обсуждение >>