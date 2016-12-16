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Криса Эванса оценили по достоинству, а Джонни Деппа переоценили

16 декабря
2016 год

Новости кино >>
16 декабря 2016
Издание Forbes опубликовало ежегодный список актёров Голливуда, которые принесли своим фильмам наибольший кассовый успех. Крис Эванс занимает первое место рейтинга уже второй год подряд.

Криса Эванса оценили по достоинству, а Джонни Деппа переоценили

При составлении списка в Forbes учитывали данные по трём последним фильмам, которые показывали как минимум на 2000 экранов. Они считали общий доход картины, а затем делили эту сумму на гонорар актёра или актрисы, чтобы выяснить, сколько же звезда принесла денег и оправдалась ли инвестиция вообще.

По такой модели Эванс принес проектам, в которых участвовал, 135,8 доллара на каждый потраченный на его гонорар доллар. Издание сделало такой вывод по итогам проката фильмов «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние». Второе место в рейтинге занял Крис Пратт: он приносил своим фильмам 125,4 доллара за каждый потраченный на его гонорар доллар. Такого успеха Пратт добился благодаря выходам фильмов «Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики».

Полный список:
1. Крис Эванс (135,8 доллара за каждый доллар гонорара).
2. Крис Пратт (125,4 доллара за каждый доллар гонорара).
3. Скарлетт Йоханссон (88,6 доллара за каждый доллар гонорара).
4. Мила Кунис (49,5 доллара за каждый доллар гонорара)
5. Вин Дизель (32 доллара за каждый доллар гонорара).
6. Дженнифер Энистон (27,8 доллара за каждый доллар гонорара).
7. Бен Аффлек (20,1 доллара за каждый доллар гонорара).
8. Роберт Дауни мл. (18,4 доллара за каждый доллар гонорара).
9-10. Мэтт Дэймон / Дженнифер Лоуренс (17,7 доллара за каждый доллар гонорара).

Нелишне напомнить, что самым переоценённым актёром Голливуда оказался Джонни Депп, который приносил своим фильмам лишь 2,8 доллара за каждый потраченный на него доллар.
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