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«Викинг» захватил московский метрополитен

17 декабря
2016 год

Новости кино >>
17 декабря 2016
Необычная акция, посвящённая предстоящей премьере исторической драмы «Викинг», проходит в московском метро.

«Викинг» захватил московский метрополитен

На платформах, эскалаторах и в вагонах пассажиры могут встретить викингов из раннего Cредневековья. Все участники флешмоба облачены в кольчуги и шлемы, в руках держат мечи, кинжалы и топоры. Грозные викинги на самом деле миролюбивы и с удовольствием делают фото и селфи со всеми желающими, а представительницам прекрасной половины человечества дарят цветы. Флешмобы в поддержку «Викинга» уже прошли на станциях «Сретенский бульвар» и «Маяковская» и будут проходить на других станциях метро.

Специально для пользователей карты «Тройка» и бесплатного Wi–Fi в московском метро организован киноквест по мотивам российского исторического блокбастера, премьера которого состоится 29 декабря. Участники акции смогут погрузиться в атмосферу раннего Cредневековья, а после прохождения квеста получат призы от создателей фильма. Для участия в киноквесте необходимо с 24 по 29 декабря пополнить карту «Тройка» на сумму от 100 до 2500 рублей на портале wi–fi.ru и оставить свой адрес электронной почты для связи. Перечисленные средства необходимо записать на билет «Кошелёк» карты «Тройка» с помощью жёлтых информационных терминалов, расположенных во всех вестибюлях московского метрополитена. Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел. Подробности и задания киноквеста участники акции получат сразу после пополнения карты «Тройка».

По замыслу организаторов, акция станет не только прекрасным предновогодним развлечением для пользователей карт «Тройка», но и выполнит образовательную миссию. Квест расскажет о временах средневековой Руси, о становлении ее крестителя – князя Владимира, которого в фильме «Викинг» играет популярный российский актёр Данила Козловский. Киноквест организован Департаментом транспорта Москвы совместно с Дирекцией кино и компанией «Максима Телеком».
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«Викинг» захватил московский метрополитен фотографии
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