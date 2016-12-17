«Викинг» захватил московский метрополитен

Необычная акция, посвящённая предстоящей премьере исторической драмы «Викинг»
, проходит в московском метро.
На платформах, эскалаторах и в вагонах пассажиры могут встретить викингов из раннего Cредневековья. Все участники флешмоба облачены в кольчуги и шлемы, в руках держат мечи, кинжалы и топоры. Грозные викинги на самом деле миролюбивы и с удовольствием делают фото и селфи со всеми желающими, а представительницам прекрасной половины человечества дарят цветы. Флешмобы в поддержку «Викинга»
уже прошли на станциях «Сретенский бульвар»
и «Маяковская»
и будут проходить на других станциях метро.
Специально для пользователей карты «Тройка»
и бесплатного Wi–Fi
в московском метро организован киноквест по мотивам российского исторического блокбастера
, премьера которого состоится 29 декабря
. Участники акции смогут погрузиться в атмосферу раннего Cредневековья, а после прохождения квеста получат призы от создателей фильма. Для участия в киноквесте необходимо с 24
по 29 декабря
пополнить карту «Тройка»
на сумму от 100
до 2500 рублей
на портале wi–fi.ru
и оставить свой адрес электронной почты для связи. Перечисленные средства необходимо записать на билет «Кошелёк»
карты «Тройка» с помощью жёлтых информационных терминалов, расположенных во всех вестибюлях московского метрополитена. Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел. Подробности и задания киноквеста участники акции получат сразу после пополнения карты «Тройка».
По замыслу организаторов, акция станет не только прекрасным предновогодним развлечением для пользователей карт «Тройка», но и выполнит образовательную миссию. Квест расскажет о временах средневековой Руси, о становлении ее крестителя – князя Владимира
, которого в фильме «Викинг»
играет популярный российский актёр Данила Козловский
. Киноквест организован Департаментом транспорта Москвы совместно с Дирекцией кино и компанией «Максима Телеком».
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