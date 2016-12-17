Вуди Харрельсон станет режиссёром «живого кино»

Фильм «Потерянный в Лондоне»
, премьера которого намечена на 19 января 2017
года, станет первой картиной в истории, снятой в режиме реального времени: зрители в кинотеатре увидят её непосредственно в момент съёмки. Этот фильм — режиссёрский дебют американского актёра Вуди Харрельсона
, сообщает Entertainment Weekly.
«Уже существует практика прямой трансляции театральных постановок в кинотеатрах. Но у нас будет другое — настоящий фильм с 14 съёмочными площадками и 30 актёрами»
, — рассказал о своём проекте режиссёр-дебютант
.
Фильм продолжительностью 100
минут будет снят одной камерой и одним дублем. Харрельсон
выступит в картине как актёр наряду с Оуэном Уилсоном
и Уилли Нельсоном
.
55
-летний Харрельсон известен ролями в таких фильмах, как «Прирождённые убийцы»
, «Иллюзия обмана»
, «Голодные игры»
и другие.
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