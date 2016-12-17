Трейлер мультфильма «Гадкий Я 3» выложен в Сеть

В Сети появился официальный трейлер анимационного фильма «Гадкий Я 3», продолжения популярной комедийной франшизы.
Главного персонажа, как и прежде, озвучивает комик Стив Карелл. Один из создателей «Южного парка»Трей Паркер озвучивает нового главного злодея по имени Бальтазар Брэтт — тот был ребёнком-звездой, но потом вырос, растерял всю популярность и свихнулся на почве персонажа из 80-х.
Первый «Гадкий Я» вышел в 2010 году, собрав в прокате более 540 миллионов долларов. За картиной последовал сиквел и спин-офф «Миньоны».
Российская премьера картины запланирована на 29 июня 2017 года.
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