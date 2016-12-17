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Берлинале-2017: объявлены первые участники

17 декабря
2016 год

Новости кино >>
17 декабря 2016
Организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля обнародовали часть конкурсной программы киносмотра: стали известны 10 картин из основного конкурса, среди которых новые работы Аки Каурисмяки, Агнешки Холланд и других известных режиссёров. Об этом пишет «Российская Газета».

Агнешка Холланд

Как всегда, фестиваль не забывает своих любимцев. Так, например, Берлин снова ждет румына Калина Петера Нецера, чей фильм «Поза ребёнка» в 2013 году взял «Золотого медведя». На этот раз он участвует в конкурсе с картиной «Ана, моя любовь». Финнский классик Аки Каурисмяки покажет второй фильм из своей «трилогии портового города», начатой картиной 2010 года «Гавр». В его новой ленте «Другая сторона надежды» речь снова идёт о тревожной судьбе беженцев, но на этот раз в Финляндии. Из ветеранов Берлинале приглашает также Агнешку Холланд (Польша) с криминальной драмой «След зверя», где пенсионерка пытается выйти на след убийцы её соседей.

Англичанка Салли Поттер участвует в конкурсе с «Вечеринкой» – комедией, которая к финалу превратится в кровавую драму. Чилийский режиссёр Себастьян Лелио представит трагикомедию «Фантастическая женщина». Будет также «Фелисите» Алена Гомиса – фильм совместного производства Франции, Германии, Сенегала, Бельгии и Ливана, рассказ о женщине из Киншасы, которая отчаянно пытается спасти сына, обречённого на ампутацию ноги. О родителях, пытающихся защитить своих детей, расскажет и американский фильм «Ужин» Орена Мовермана. Португалия представлена фильмом Colo Тересы Вильяверде, Венгрия – драмой Ильдико Энеди «Тело и душа».

Берлинале-2017: объявлены первые участники

Наконец, объявлен и первый документальный фильм – участник главного берлинского конкурса. Это картина ветерана немецкого кино и театра Андреса Вайеля «Бойс» об одном из основоположников постмодернизма, художнике Йозефе Бойсе. Также были объявлены четыре фильма из программы «Спецпоказы». В рамках этой секции будут представлены актуальные работы современных кинематографистов, документальные картины и неординарные форматы.

67-й Берлинский международный кинофестиваль пройдёт с 9 по 19 февраля 2017 года.
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ГаврПоза ребёнка

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Берлинале-2017: объявлены первые участники фотографии
Берлинале-2017: объявлены первые участники фотографии
Берлинале-2017: объявлены первые участники фотографии
Берлинале-2017: объявлены первые участники фотографии
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