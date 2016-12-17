Берлинале-2017: объявлены первые участники

Организаторы 67-го Берлинского международного кинофестиваля
обнародовали часть конкурсной программы киносмотра: стали известны 10
картин из основного конкурса, среди которых новые работы Аки Каурисмяки
, Агнешки Холланд
и других известных режиссёров. Об этом пишет «Российская Газета».
Как всегда, фестиваль не забывает своих любимцев. Так, например, Берлин снова ждет румына Калина Петера Нецера
, чей фильм «Поза ребёнка»
в 2013
году взял «Золотого медведя»
. На этот раз он участвует в конкурсе с картиной «Ана, моя любовь»
. Финнский классик Аки Каурисмяки
покажет второй фильм из своей «трилогии портового города», начатой картиной 2010
года «Гавр»
. В его новой ленте «Другая сторона надежды»
речь снова идёт о тревожной судьбе беженцев, но на этот раз в Финляндии. Из ветеранов Берлинале
приглашает также Агнешку Холланд
(Польша) с криминальной драмой «След зверя»
, где пенсионерка пытается выйти на след убийцы её соседей.
Англичанка Салли Поттер
участвует в конкурсе с «Вечеринкой»
– комедией, которая к финалу превратится в кровавую драму. Чилийский режиссёр Себастьян Лелио
представит трагикомедию «Фантастическая женщина»
. Будет также «Фелисите» Алена Гомиса
– фильм совместного производства Франции, Германии, Сенегала, Бельгии и Ливана, рассказ о женщине из Киншасы, которая отчаянно пытается спасти сына, обречённого на ампутацию ноги. О родителях, пытающихся защитить своих детей, расскажет и американский фильм «Ужин» Орена Мовермана
. Португалия представлена фильмом Colo Тересы Вильяверде
, Венгрия – драмой Ильдико Энеди «Тело и душа»
.
Наконец, объявлен и первый документальный фильм – участник главного берлинского конкурса. Это картина ветерана немецкого кино и театра Андреса Вайеля «Бойс»
об одном из основоположников постмодернизма, художнике Йозефе Бойсе
. Также были объявлены четыре фильма из программы «Спецпоказы». В рамках этой секции будут представлены актуальные работы современных кинематографистов, документальные картины и неординарные форматы.
67
-й Берлинский международный кинофестиваль пройдёт с 9
по 19 февраля 2017
года.
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