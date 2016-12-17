Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок

Джулия Робертс
решила не отставать от моды и вслед за коллегами по цеху снимется в многосерийном проекте HBO в жанре комедийной драмы.
Актриса
сыграет главную роль в мини-сериале — экранизации романа-бестселлера Марии Семпл Today Will Be Different
.
Это история об одном дне из жизни Элеанор Флуд
. Однажды главная героиня решила, что пора привести свою жизнь в порядок и начать с повседневных мелочей, которыми она раньше пренебрегала. Однако на пути её благих намерений встают притворившийся больным сын, вечно где-то пропадающий супруг и бывший коллега, так некстати собравшийся опубликовать мемуары с подробностями, которые могут наделать много шума.
Как сообщается, режиссёром нового проекта станет Ричард Линклэйтер
. Продюсированием займутся сами Робертс
и Семпл
, а также исполнительный продюсер канала HBO Сью Нигл
.
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