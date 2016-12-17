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Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок

17 декабря
2016 год

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17 декабря 2016
Джулия Робертс решила не отставать от моды и вслед за коллегами по цеху снимется в многосерийном проекте HBO в жанре комедийной драмы.

Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок

Актриса сыграет главную роль в мини-сериале — экранизации романа-бестселлера Марии Семпл Today Will Be Different.

Это история об одном дне из жизни Элеанор Флуд. Однажды главная героиня решила, что пора привести свою жизнь в порядок и начать с повседневных мелочей, которыми она раньше пренебрегала. Однако на пути её благих намерений встают притворившийся больным сын, вечно где-то пропадающий супруг и бывший коллега, так некстати собравшийся опубликовать мемуары с подробностями, которые могут наделать много шума.

Как сообщается, режиссёром нового проекта станет Ричард Линклэйтер. Продюсированием займутся сами Робертс и Семпл, а также исполнительный продюсер канала HBO Сью Нигл.
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Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок фотографии
Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок фотографии
Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок фотографии
Джулия Робертс сыграет в сериале и приведёт свою жизнь в порядок фотографии
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