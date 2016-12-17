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«Дэдпул» и «Самый лучший день!» – лидеры по запросам в Google

17 декабря
2016 год

Новости кино >>
17 декабря 2016
Компания Google представила свой ежегодный рейтинг самых популярных запросов пользователей.

«Дэдпул» и «Самый лучший день!» – лидеры по запросам в Google

В разделе «Фильмы» абсолютным лидером по числу запросов в 2016 году стал «Дэдпул», а в разделе «Сериалы»«Очень странные дела». В первую пятёрку фильмов также вошли «Отряд самоубийц», «Выживший», «Первый мститель: Противостояние» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Среди сериалов в числе первых пяти оказались «Мир Дикого Запада», «Люк Кейдж», «Игра престолов» и «Чёрное зеркало».

В российском сегменте поиска Google в уходящем году по числу запросов лидируют следующие отечественные кинопроекты:

1. «Самый лучший день!».
2. «Жених».
3. «Экипаж».
4. «Иван Царевич и Серый Волк - 3».
5. «Взломать блогеров».

Полные списки можно посмотреть здесь.
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фотографии >>
Кадр из сериала «Очень странные дела»
«Дэдпул» и «Самый лучший день!» – лидеры по запросам в Google фотографии
Кадр из к/ф «Самый лучший день!»
Кадр из к/ф «Дэдпул»
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