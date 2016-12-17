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17 декабря 2016
/
«Дэдпул» и «Самый лучший день!» – лидеры по запросам в Google
«Дэдпул» и «Самый лучший день!» – лидеры по запросам в Google
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17 декабря 2016
Компания
Google
представила свой ежегодный рейтинг самых популярных запросов пользователей.
В разделе
«Фильмы»
абсолютным лидером по числу запросов в
2016
году стал
«Дэдпул»
, а в разделе
«Сериалы»
–
«Очень странные дела»
. В первую пятёрку фильмов также вошли
«Отряд самоубийц»
,
«Выживший»
,
«Первый мститель: Противостояние»
и
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
. Среди сериалов в числе первых пяти оказались
«Мир Дикого Запада»
,
«Люк Кейдж»
,
«Игра престолов»
и
«Чёрное зеркало»
.
В российском сегменте поиска Google в уходящем году по числу запросов лидируют следующие отечественные кинопроекты:
1.
«Самый лучший день!»
.
2.
«Жених»
.
3.
«Экипаж»
.
4.
«Иван Царевич и Серый Волк - 3»
.
5.
«Взломать блогеров»
.
Полные списки можно посмотреть
здесь
.
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Иван Царевич и Серый Волк-3
,
Игра престолов
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Отряд самоубийц
,
Первый мститель: Противостояние
,
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