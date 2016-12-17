Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити»

Студия Warner Bros. официально запустила в производство фильм о главных отрицательных женских персонажах вселенной DC «Сирены Готэм-Сити» (Gotham City Sirens)
. Режиссёрское кресло доверено постановщику «Отряда самоубийц» Дэвиду Эйеру
.
Главным инициатором этого проекта выступила Марго Робби
, которая вернётся на экраны в образе своей героини из «Отряда самоубийц» Харли Квинн
, а также станет исполнительным продюсером будущего фильма.
«Сирены Готэма»
— совсем недавняя серия комиксов о похождениях самых ярких злодеек из окружения Бэтмена
: Харли Квинн, Женщины-кошки и Ядовитого плюща
. Официальные подробности кастинга пока неизвестны, но на роль Ядовитого Плюща, по слухам, может претендовать Меган Фокс
. О своём желании появиться в картине уже заявил исполнитель роли Дэдшота Уилл Смит
: «Я определенно хочу сыграть в этом фильме. Я обожаю Марго Робби, и если она хочет где-то появиться, то и я тоже»
.
При этом студия Warner Bros. занимается также разработкой сиквела «Отряда самоубийц»
и спин-оффа о персонаже Смита «Дэдшот»
. Однако в приоритете сейчас всё же «Сирены Готэм-Сити»
.
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