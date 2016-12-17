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Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити»

17 декабря
2016 год

Новости кино >>
17 декабря 2016
Студия Warner Bros. официально запустила в производство фильм о главных отрицательных женских персонажах вселенной DC «Сирены Готэм-Сити» (Gotham City Sirens). Режиссёрское кресло доверено постановщику «Отряда самоубийц» Дэвиду Эйеру.

Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити»

Главным инициатором этого проекта выступила Марго Робби, которая вернётся на экраны в образе своей героини из «Отряда самоубийц» Харли Квинн, а также станет исполнительным продюсером будущего фильма.

«Сирены Готэма» — совсем недавняя серия комиксов о похождениях самых ярких злодеек из окружения Бэтмена: Харли Квинн, Женщины-кошки и Ядовитого плюща. Официальные подробности кастинга пока неизвестны, но на роль Ядовитого Плюща, по слухам, может претендовать Меган Фокс. О своём желании появиться в картине уже заявил исполнитель роли Дэдшота Уилл Смит: «Я определенно хочу сыграть в этом фильме. Я обожаю Марго Робби, и если она хочет где-то появиться, то и я тоже».

При этом студия Warner Bros. занимается также разработкой сиквела «Отряда самоубийц» и спин-оффа о персонаже Смита «Дэдшот». Однако в приоритете сейчас всё же «Сирены Готэм-Сити».
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Рецензии:
«Отряд самоубийц»
персоны
Марго РоббиУилл СмитМеган Фокс
фильмы
Отряд самоубийц

фотографии >>
Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити» фотографии
Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити» фотографии
Режиссёр «Отряда самоубийц» занялся «Сиренами Готэм-Сити» фотографии
Марго Робби
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обсуждение >>
№ 1
Иван Жернов (Новгород)   17.12.2016 - 21:22
Все ругали этот фильм, а мне понравился- динамичный и красончый. С нетерпением буду ждать продолжения. читать далее>>
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