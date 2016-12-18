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Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Канадский актёр Райан Рейнольдс, известный по фильмам «Дэдпул» и «Зелёный фонарь», получил именную звезду на голливудской «Аллее славы».

Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда

Рейнольдс появился на церемонии открытия звезды со своей супругой, актрисой Блейк Лайвли, и двумя детьми. «Я хочу поблагодарить мою жену Блейк, которая является для меня всем. Ты лучшее, что со мной произошло», — заявил актёр.

Райан припомнил, что ходил по этой же улице в Лос-Анджелесе еще в детстве и восхищался людьми, чьи имена были запечатлены на установленных тогда гранитных звездах. «То, что моё имя теперь значится среди них, превзошло все мои ожидания», – сообщил он.

Кроме того, на церемонии не обошлось без традиционной автограф-сессии, а также общения с поклонниками. Фанаты Райана Рейнольдса поспешили поздравить любимого актёра со знаменательным событием.
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Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда фотографии
Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда фотографии
Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда фотографии
Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда фотографии
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