Звезда Райана Рейнольдса зажглась на «Аллее славы» Голливуда

Канадский актёр Райан Рейнольдс
, известный по фильмам «Дэдпул»
и «Зелёный фонарь»
, получил именную звезду на голливудской «Аллее славы»
.
Рейнольдс
появился на церемонии открытия звезды со своей супругой, актрисой Блейк Лайвли
, и двумя детьми. «Я хочу поблагодарить мою жену Блейк, которая является для меня всем. Ты лучшее, что со мной произошло»
, — заявил актёр
.
Райан
припомнил, что ходил по этой же улице в Лос-Анджелесе еще в детстве и восхищался людьми, чьи имена были запечатлены на установленных тогда гранитных звездах. «То, что моё имя теперь значится среди них, превзошло все мои ожидания»
, – сообщил он.
Кроме того, на церемонии не обошлось без традиционной автограф-сессии, а также общения с поклонниками. Фанаты Райана Рейнольдса поспешили поздравить любимого актёра со знаменательным событием.
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