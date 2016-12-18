«Дюнкерк»: Кристофер Нолан вернулся на землю

Вышел первый полноценный трейлер военно-исторической драмы «Дюнкерк» – нового творения режиссёра Кристофера Нолана («Интерстеллар», «Тёмный рыцарь», «Начало»). Сюжет посвящён знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.
В начале Второй Мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Британское Адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести эвакуацию окружённых подразделений морским путём. Это была сложнейшая военная операция. Фильм посвящён тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.
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