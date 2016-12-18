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«Дюнкерк»: Кристофер Нолан вернулся на землю

18 декабря
2016 год

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18 декабря 2016
Вышел первый полноценный трейлер военно-исторической драмы «Дюнкерк» – нового творения режиссёра Кристофера Нолана («Интерстеллар», «Тёмный рыцарь», «Начало»). Сюжет посвящён знаменитой Дюнкерксой операции 1940 года, в ходе которой британские военные эвакуировали более 300 тысяч солдат армий союзников с побережья Франции.



В начале Второй Мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Британское Адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести эвакуацию окружённых подразделений морским путём. Это была сложнейшая военная операция. Фильм посвящён тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана, а в актёрский состав вошли как известные исполнители – Том Харди, Марк Райлэнс, Кеннет Брана и Киллиан Мёрфи, так и менее опытные актёры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс.

Премьера фильма «Дюнкерк» намечена на 19 июля 2017 года.
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