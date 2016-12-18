Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гарри Бардин привёз мультфильм «Слушая Бетховена» в родной Оренбург

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Знаменитый режиссёр анимационного кино Гарри Бардин представил свою новую работу «Слушая Бетховена» на закрытии Года кино в Оренбургской области. В мае мультфильм был показан в программе «Двухнедельник режиссёров» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

Гарри Бардин привёз мультфильм «Слушая Бетховена» в родной Оренбург

«Фильм о свободе. Это высшее достижение человечества, ей нельзя поступаться», – сказал Бардин.

Музыкальным сопровождением к 15-минутному мультфильму «Слушая Бетховена», который создавался более полутора лет, служат отрывки из Седьмой и Девятой симфоний Людвига ван Бетховена. Музыку к фильму записал оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы». Анимация создана без привлечения государственного финансирования, средства собирались с помощью краудфандинга.

«Для меня Год кино длится уже 42 года. Кино подарит нам ещё не один прекрасный фильм, потому что наша земля богата талантами, и при условии развития этой сферы и государственных вложений будут талантливые фильмы, которые доставят всем то счастье, которое мы испытываем, когда видим наши старые фильмы и наших всеми любимых актёров», – сказал Бардин. В настоящее время режиссёр работает над новым мультфильмом, «Болеро 2017», деньги на производство которого также собираются методом краудфандинга.

Гарри Бардин родился в 1941 году в Чкалове (ныне Оренбург). «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля он получил в 1988 году за ленту «Выкрутасы». Среди наиболее известных его мультфильмов – «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Чуча» и многие другие, завоевавшие любовь миллионов зрителей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Гарри Бардин покажет новый мультфильм в Санкт-Петербурге
Поиск по меткам
Год российского кино
персоны
Гарри БардинВладимир Спиваков
фильмы
ВыкрутасыЛетучий корабльПиф-паф, ой-ой-ой!Серый волк энд Красная шапочкаЧуча

фотографии >>
Кадр из м/ф «Летучий корабль»
Кадр из м/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
Гарри Бардин привёз мультфильм «Слушая Бетховена» в родной Оренбург фотографии
Кадр из м/ф «Выкрутасы»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью