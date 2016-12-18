Гарри Бардин привёз мультфильм «Слушая Бетховена» в родной Оренбург

Знаменитый режиссёр анимационного кино Гарри Бардин
представил свою новую работу «Слушая Бетховена»
на закрытии Года кино в Оренбургской области. В мае мультфильм был показан в программе «Двухнедельник режиссёров» Каннского кинофестиваля
. Об этом сообщает ТАСС.
«Фильм о свободе. Это высшее достижение человечества, ей нельзя поступаться»
, – сказал Бардин
.
Музыкальным сопровождением к 15
-минутному мультфильму «Слушая Бетховена»
, который создавался более полутора лет, служат отрывки из Седьмой и Девятой симфоний Людвига ван Бетховена
. Музыку к фильму записал оркестр Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы»
. Анимация создана без привлечения государственного финансирования, средства собирались с помощью краудфандинга.
«Для меня Год кино длится уже 42 года. Кино подарит нам ещё не один прекрасный фильм, потому что наша земля богата талантами, и при условии развития этой сферы и государственных вложений будут талантливые фильмы, которые доставят всем то счастье, которое мы испытываем, когда видим наши старые фильмы и наших всеми любимых актёров»
, – сказал Бардин
. В настоящее время режиссёр
работает над новым мультфильмом, «Болеро 2017»
, деньги на производство которого также собираются методом краудфандинга
.
Гарри Бардин
родился в 1941
году в Чкалове
(ныне Оренбург
). «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
он получил в 1988
году за ленту «Выкрутасы»
. Среди наиболее известных его мультфильмов – «Летучий корабль»
, «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
, «Серый волк энд Красная Шапочка»
, «Чуча»
и многие другие, завоевавшие любовь миллионов зрителей.
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