Хан Соло получил соло в «Звёздных войнах»

Пока «Изгой-один»
штурмует мировой прокат, в Lucasfilm работают над следующим спин-оффом – «Хан Соло. Звездные войны: Истории»
.
Главного героя сыграет Олден Эренрайк
(«Жасмин»
), а главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк
. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки
, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо
, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы»
.
Режиссёрами выступает сработавшийся дуэт Фила Лорда
и Криса Миллера
(«Лего Фильм»
, «Мачо и ботан»
), а Лоуренс
и Джон Кэзданы
написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло
в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того как Люк Скайуокер
и Оби-Ван Кеноби
встретили его в Мос-Эйсли.
Выход картины в прокат запланирован на 25 мая 2018
года.
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