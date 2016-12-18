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Хан Соло получил соло в «Звёздных войнах»

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Пока «Изгой-один» штурмует мировой прокат, в Lucasfilm работают над следующим спин-оффом – «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Олден Эренрайк

Главного героя сыграет Олден Эренрайк («Жасмин»), а главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Режиссёрами выступает сработавшийся дуэт Фила Лорда и Криса Миллера («Лего Фильм», «Мачо и ботан»), а Лоуренс и Джон Кэзданы написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос-Эйсли.

Выход картины в прокат запланирован на 25 мая 2018 года.
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Хан Соло получил соло в «Звёздных войнах» фотографии
Хан Соло получил соло в «Звёздных войнах» фотографии
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Хан Соло получил соло в «Звёздных войнах» фотографии
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