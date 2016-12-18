Для «Круэллы Де Виль» с Эммой Стоун найден режиссёр

Кинокомпания Disney
, кажется, нашла режиссёра для съёмки полнометражного фильма о главной злодейке из «101 далматинца» Круэлле Де Виль
.
Для сценариста и продюсера сериала «Моцарт в джунглях» Алекса Тимберса
проект станет дебютом в большом кино. До этого главным претендентом на режиссёрское кресло считался Сэм Голд
, более известный в театральных кругах. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун
.
Впервые Круэлла Де Виль
была представлена зрителям в анимационной ленте «101 далматинец»
, в 1996
году образ экстравагантной злодейки в полнометражном фильме
воплотила Гленн Клоуз
. Сообщается, что новый проект расскажет о том, как героиня превратилась в столь опасную и жестокую бизнес-леди, помешанную на мехах.
Дата релиза «Круэллы»
уточняется, а съёмки должны начаться уже в следующем месяце.
обсуждение >>