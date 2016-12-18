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Для «Круэллы Де Виль» с Эммой Стоун найден режиссёр

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Кинокомпания Disney, кажется, нашла режиссёра для съёмки полнометражного фильма о главной злодейке из «101 далматинца» Круэлле Де Виль.

Алекс Тимберс

Для сценариста и продюсера сериала «Моцарт в джунглях» Алекса Тимберса проект станет дебютом в большом кино. До этого главным претендентом на режиссёрское кресло считался Сэм Голд, более известный в театральных кругах. Главную роль в картине исполнит Эмма Стоун.

Впервые Круэлла Де Виль была представлена зрителям в анимационной ленте «101 далматинец», в 1996 году образ экстравагантной злодейки в полнометражном фильме воплотила Гленн Клоуз. Сообщается, что новый проект расскажет о том, как героиня превратилась в столь опасную и жестокую бизнес-леди, помешанную на мехах.

Дата релиза «Круэллы» уточняется, а съёмки должны начаться уже в следующем месяце.
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Для «Круэллы Де Виль» с Эммой Стоун найден режиссёр фотографии
Для «Круэллы Де Виль» с Эммой Стоун найден режиссёр фотографии
Эмма Стоун
Для «Круэллы Де Виль» с Эммой Стоун найден режиссёр фотографии
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