Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула

Американская студия Oscilloscope Laboratories сняла документальный фильм об одном из главных феноменов крупнейшего города Турции,. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Двухминутный трейлер картины был выложен в Сеть.Фильм рассказывает о стамбульских котах, ведь кошки – такая же неотъемлемая часть города, как. Сейчас обилие котов в Стамбуле – объективный факт. Их можно увидеть на мотоциклах, в продуктовых магазинах, на каждой улице и в каждом переулке. Но почему именно коты стали самыми популярными животными города, до сих пор никто не знает.Есть несколько теорий разной степени правдоподобности. Некоторые из них апеллируют к исламским ценностям и традициям. Например, одна притча гласит, что однажды любимый котзаснул на его одеянии. Когда Пророку понадобилось встать, он аккуратно отрезал рукав, чтобы не побеспокоить любимца. Кроме того, есть ещё одна легенда — о том, что кот спугнул ядовитую змею, приближавшуюся к Пророку.Существует и более прозаичное объяснение. Дело в том, что Стамбул столетиями был по большей части деревянным городом, страдавшим от нашествий крыс и мышей. А мыши и крысы — это не только изъеденные припасы и ходы в стенах, но ещё и чума, эпидемии которой несколько раз сотрясали город. Разведение кошачьих было насущной необходимостью, способом хоть как-то сдерживать грызунов, пока те не уничтожили дворцы Стамбула и дома простых горожан.Фильм о стамбульских кошках получил названиеи выйдет в прокатгода. Создатели уверены в одном: фильм о пушистых зверях не сможет не очаровать зрителя.