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Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Американская студия Oscilloscope Laboratories сняла документальный фильм об одном из главных феноменов крупнейшего города Турции, Стамбула. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Двухминутный трейлер картины был выложен в Сеть.



Фильм рассказывает о стамбульских котах, ведь кошки – такая же неотъемлемая часть города, как Святая София и Галатская башня. Сейчас обилие котов в Стамбуле – объективный факт. Их можно увидеть на мотоциклах, в продуктовых магазинах, на каждой улице и в каждом переулке. Но почему именно коты стали самыми популярными животными города, до сих пор никто не знает.

Есть несколько теорий разной степени правдоподобности. Некоторые из них апеллируют к исламским ценностям и традициям. Например, одна притча гласит, что однажды любимый кот Мухаммеда заснул на его одеянии. Когда Пророку понадобилось встать, он аккуратно отрезал рукав, чтобы не побеспокоить любимца. Кроме того, есть ещё одна легенда — о том, что кот спугнул ядовитую змею, приближавшуюся к Пророку.

Существует и более прозаичное объяснение. Дело в том, что Стамбул столетиями был по большей части деревянным городом, страдавшим от нашествий крыс и мышей. А мыши и крысы — это не только изъеденные припасы и ходы в стенах, но ещё и чума, эпидемии которой несколько раз сотрясали город. Разведение кошачьих было насущной необходимостью, способом хоть как-то сдерживать грызунов, пока те не уничтожили дворцы Стамбула и дома простых горожан.

Фильм о стамбульских кошках получил название Kedi (в переводе с турецкого – «Кот») и выйдет в прокат 10 февраля 2017 года. Создатели уверены в одном: фильм о пушистых зверях не сможет не очаровать зрителя.
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фотографии >>
Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула фотографии
Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула фотографии
Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула фотографии
Американская студия сняла фильм о кошках Стамбула фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Инга Сидорина (Павлово)   19.12.2016 - 09:20
Какая милота. Вот бы министерство культуры поддержало фильм и про российских кисок... или как теперь говорят КОТЭ читать далее>>
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