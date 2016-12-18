Стивену Спилбергу – 70

Американский режиссёр, сценарист и продюсер Стивен Спилберг
отмечает 70
-летие.
Стивен Аллан Спилберг
родился 18 декабря 1946
года в Цинциннати (штат Огайо, США)
в семье инженера и профессиональной пианистки. Его родители происходили из семей еврейских эмигрантов из Украины
. Свою первую кинокартину Спилберг
снял в 11
лет на портативную восьмимиллиметровую камеру, а первый приз получил в 12
– на юношеском конкурсе за 40
-минутный фильм о войне «Побег в никуда»
, в котором снимались его родители и сёстры.
Режиссёрским дебютом Спилберга
на большом экране стал фильм «Экспресс в Шугарленд»
, получивший хорошие отзывы критиков. Но настоящий успех пришел к Стивену
в 1975
году, когда его картина «Челюсти»
заняла третье место в списке самых кассовых фильмов.
Вышедший на экраны в 1993
году «Парк Юрского периода»
побил все возможные рекорды, став на то время самым кассовым фильмом в истории Голливуда. Этот фильм был отмечен тремя премиями Американской киноакадемии «Оскар»
.
Самые известные проекты Стивена Спилберга
– «Челюсти»
, «Инопланетянин»
, «Список Шиндлера»
, «Спасти рядового Райана»
, а также тетралогия об археологе Индиане Джонсе
и трилогия «Парк Юрского периода»
.
Несмотря на преклонный возраст, режиссёр
не собирается уходить на пенсию: летом этого года вышел его новый фильм «Большой и добрый великан»
, в разработке находится научно-фантастическая картина «Первый игрок, приготовьтесь»
, пятая часть «Индианы Джонса» и другие проекты.
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