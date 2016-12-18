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Стивену Спилбергу – 70

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
Американский режиссёр, сценарист и продюсер Стивен Спилберг отмечает 70-летие.

Стивену Спилбергу – 70

Стивен Аллан Спилберг родился 18 декабря 1946 года в Цинциннати (штат Огайо, США) в семье инженера и профессиональной пианистки. Его родители происходили из семей еврейских эмигрантов из Украины. Свою первую кинокартину Спилберг снял в 11 лет на портативную восьмимиллиметровую камеру, а первый приз получил в 12 – на юношеском конкурсе за 40-минутный фильм о войне «Побег в никуда», в котором снимались его родители и сёстры.

Режиссёрским дебютом Спилберга на большом экране стал фильм «Экспресс в Шугарленд», получивший хорошие отзывы критиков. Но настоящий успех пришел к Стивену в 1975 году, когда его картина «Челюсти» заняла третье место в списке самых кассовых фильмов.

Вышедший на экраны в 1993 году «Парк Юрского периода» побил все возможные рекорды, став на то время самым кассовым фильмом в истории Голливуда. Этот фильм был отмечен тремя премиями Американской киноакадемии «Оскар».

Стивену Спилбергу – 70

Самые известные проекты Стивена Спилберга«Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», а также тетралогия об археологе Индиане Джонсе и трилогия «Парк Юрского периода».

Несмотря на преклонный возраст, режиссёр не собирается уходить на пенсию: летом этого года вышел его новый фильм «Большой и добрый великан», в разработке находится научно-фантастическая картина «Первый игрок, приготовьтесь», пятая часть «Индианы Джонса» и другие проекты.
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Стивену Спилбергу – 70 фотографии
Стивену Спилбергу – 70 фотографии
Стивену Спилбергу – 70 фотографии
Стивену Спилбергу – 70 фотографии
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