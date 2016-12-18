95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день

18 декабря 1921
года в Смоленской области
в семье актёров местного театра родился Юрий Никулин
— будущий легендарный советский клоун и киноактёр, снявшийся в нескольких десятках всенародно любимых фильмов, среди которых «Пёс Барбос и необычный кросс»
, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
, «Бриллиантовая рука»
, «Ко мне, Мухтар!»
, «Старики-разбойники»
и многие другие.
В 1925
году маленький Никулин
вместе с родителями переехал в Москву, а в 1939
-м, после окончания школы, был призван в армию. В Великую Отечественную воевал под Ленинградом, был контужен во время авианалёта.
После окончания войны Юрий Никулин
попытался поступить во ВГИК
, но приёмная комиссия во главе с Сергеем Юткевичем
не обнаружила в молодом человеке актёрских способностей, и в итоге он поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре
.
Его цирковой дебют состоялся в 1948
году, а первую роль в кино Никулин
получил спустя 10
лет – в фильме «Девушка с гитарой»
. Выдающийся артист клоунады
с первых картин зарекомендовал себя как неподражаемый острохарактерный киноактёр. Он принёс с цирковой арены на экран различные роли-маски, широко используя цирковую эксцентрику и фактуру. Однако, к счастью, кинематограф дал возможность Никулину проявить и свой огромный драматический талант – серьёзные роли он сыграл в картинах «Когда деревья были большими»
, «Чучело»
, «Андрей Рублёв»
, «Они сражались за Родину»
, «Двадцать дней без войны»
.
Юрий Никулин
проработал в родном Цирке на Цветном 50
лет: после того, как он перестал выступать на арене, он стал сначала главным режиссёром цирка, а затем – директором. В 1997
году Юрий Владимирович Никулин
скончался из-за осложнений после операции на сердце. Как фронтовик, он был с воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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