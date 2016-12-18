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95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день

18 декабря
2016 год

Новости кино >>
18 декабря 2016
18 декабря 1921 года в Смоленской области в семье актёров местного театра родился Юрий Никулин — будущий легендарный советский клоун и киноактёр, снявшийся в нескольких десятках всенародно любимых фильмов, среди которых «Пёс Барбос и необычный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Ко мне, Мухтар!», «Старики-разбойники» и многие другие.

95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день

В 1925 году маленький Никулин вместе с родителями переехал в Москву, а в 1939-м, после окончания школы, был призван в армию. В Великую Отечественную воевал под Ленинградом, был контужен во время авианалёта.

После окончания войны Юрий Никулин попытался поступить во ВГИК, но приёмная комиссия во главе с Сергеем Юткевичем не обнаружила в молодом человеке актёрских способностей, и в итоге он поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре.

Его цирковой дебют состоялся в 1948 году, а первую роль в кино Никулин получил спустя 10 лет – в фильме «Девушка с гитарой». Выдающийся артист клоунады с первых картин зарекомендовал себя как неподражаемый острохарактерный киноактёр. Он принёс с цирковой арены на экран различные роли-маски, широко используя цирковую эксцентрику и фактуру. Однако, к счастью, кинематограф дал возможность Никулину проявить и свой огромный драматический талант – серьёзные роли он сыграл в картинах «Когда деревья были большими», «Чучело», «Андрей Рублёв», «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны».

95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день

Юрий Никулин проработал в родном Цирке на Цветном 50 лет: после того, как он перестал выступать на арене, он стал сначала главным режиссёром цирка, а затем – директором. В 1997 году Юрий Владимирович Никулин скончался из-за осложнений после операции на сердце. Как фронтовик, он был с воинскими почестями похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день фотографии
95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день фотографии
95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день фотографии
95 лет исполнилось бы Юрию Никулину в этот день фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Мартин ЛМ   18.12.2016 - 21:26
Добрая долгая память Юрию Владимировичу! Чудесный человек во всех отношениях! читать далее>>
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