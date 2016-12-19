Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн

19 декабря
2016 год

Новости кино >>
19 декабря 2016
В картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», по слухам, засветилась Кира Найтли в образе незабвенной Элизабет Суонн.

Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн

По данным The Mirror, «в ноябре, в условиях полной секретности, Найтли пробыла на съёмочной площадке всего один день. Актриса была рада вернуться к образу героини, сделавшей её знаменитой, а также снова примерить тот самый костюм. Найтли появится только в финальных титрах, которые намекнут на то, что её роль будет расширена в шестом фильме».

В пятой части популярной пиратской серии, которую ставят Иоахим Роеннинг и Эспен Сандберг, Джеку Воробью (Джонни Депп) предстоит встреча с одним из своих злейших врагов – капитаном Салазаром (Хавьер Бардем), команда которого состоит исключительно из призраков. Для победы над ним Джеку придётся раздобыть трезубец Посейдона – артефакт, дающий владельцу полный контроль над морем.

Вместе с Деппом к своим ролям вернутся Орландо Блум и Джеффри Раш, а компанию им составят Кая Скоделарио, Брентон Туэйтс, Пол Маккартни, Бен О'Тул и другие актёры. Мировая премьера фильма намечена на 24 мая будущего года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Орландо Блум сыграет в пятых «Пиратах»
Хавьер Бардем разыскивает Джека Воробья
Пол Маккартни сыграет в пятой части «Пиратов Карибского моря»
персоны
Хавьер БардемОрландо БлумДжонни ДеппПол МаккартниКира НайтлиДжеффри РашКая СкоделариоБрентон Туэйтс
фильмы
Пираты Карибского моряПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

фотографии >>
Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн фотографии
Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн фотографии
Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн фотографии
Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью