Кира Найтли вернулась к роли Элизабет Суонн

В картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
, по слухам, засветилась Кира Найтли
в образе незабвенной Элизабет Суонн.
По данным The Mirror, «в ноябре, в условиях полной секретности, Найтли пробыла на съёмочной площадке всего один день. Актриса была рада вернуться к образу героини, сделавшей её знаменитой, а также снова примерить тот самый костюм. Найтли появится только в финальных титрах, которые намекнут на то, что её роль будет расширена в шестом фильме».
В пятой части популярной пиратской серии, которую ставят Иоахим Роеннинг
и Эспен Сандберг
, Джеку Воробью (Джонни Депп
) предстоит встреча с одним из своих злейших врагов – капитаном Салазаром (Хавьер Бардем
), команда которого состоит исключительно из призраков. Для победы над ним Джеку придётся раздобыть трезубец Посейдона – артефакт, дающий владельцу полный контроль над морем.
Вместе с Деппом
к своим ролям вернутся Орландо Блум
и Джеффри Раш
, а компанию им составят Кая Скоделарио
, Брентон Туэйтс
, Пол Маккартни
, Бен О'Тул
и другие актёры. Мировая премьера фильма намечена на 24 мая
будущего года.
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