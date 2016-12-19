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Умерла За За Габор

19 декабря
2016 год

Новости кино >>
19 декабря 2016
Вчера, 18 декабря, не стало известной американской актрисы венгерского происхождения За За Габор. Ей было 99 лет.

Умерла За За Габор

По словам представителя кинодивы Эда Лоцци, у Габор остановилось сердце. Звезда скончалась в своём особняке в районе Бель-Эйр (штат Калифорния). В 2002 году она попала в автомобильную катастрофу и с тех пор была прикована к инвалидному креслу. В 2005-м после обширного инсульта оказалась парализованной, позднее ей пришлось ампутировать ногу выше колена.

Урождённая Сари Габор родилась 6 февраля 1917 года в Будапеште. В 1936 году победила на конкурсе «Мисс Венгрия». В начале Второй мировой войны вместе с сёстрами Евой и Магдой и матерью Джоли эмигрировала в Америку, где в 1942 году вышла замуж за миллионера - владельца сети отелей «Хилтон» Конрада Хилтона. За За была 9 раз замужем, 7 раз разводилась, а один брак был аннулирован.

В 1958 году Габор получила «Золотой глобус». На её счету более 60 ролей в фильмах и сериалах, среди которых наибольшей популярностью пользовались «Мулен Руж», «Три истории любви», «Лили», «Девушка в Кремле», «Серенада большой любви», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и «Голый пистолет 2½: Запах страха».
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Голый пистолет 2 1/2. Запах страхаДевушка в КремлеКошмар на улице Вязов 3: Воины снаЛилиМулен РужСеренада большой любвиТри истории любви

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Умерла За За Габор фотографии
Умерла За За Габор фотографии
Умерла За За Габор фотографии
Умерла За За Габор фотографии
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№ 2
Мономах   19.12.2016 - 19:08
Уходят символы эпохи, уходит Двадцатый век... Габор – в числе символов эпохи. Кстати, по-венгерски её имя не Заза, а Жажа. Zsa Zsa Gabor. И возник интересный вопрос. Девять раз замужем, это рекорд или... читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   19.12.2016 - 11:30
Красивая актриса, которую помню по фильму "Серенада большой любви". читать далее>>
Всего сообщений: 2
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