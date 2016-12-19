Умерла За За Габор

Вчера, 18 декабря
, не стало известной американской актрисы венгерского происхождения За За Габор
. Ей было 99 лет.
По словам представителя кинодивы Эда Лоцци
, у Габор
остановилось сердце. Звезда скончалась в своём особняке в районе Бель-Эйр (штат Калифорния). В 2002 году она попала в автомобильную катастрофу и с тех пор была прикована к инвалидному креслу. В 2005-м после обширного инсульта оказалась парализованной, позднее ей пришлось ампутировать ногу выше колена.
Урождённая Сари Габор
родилась 6 февраля 1917
года в Будапеште. В 1936 году победила на конкурсе «Мисс Венгрия». В начале Второй мировой войны вместе с сёстрами Евой
и Магдой
и матерью Джоли
эмигрировала в Америку, где в 1942 году вышла замуж за миллионера - владельца сети отелей «Хилтон» Конрада Хилтона
. За За
была 9 раз замужем, 7 раз разводилась, а один брак был аннулирован.
В 1958 году Габор получила «Золотой глобус»
. На её счету более 60
ролей в фильмах и сериалах, среди которых наибольшей популярностью пользовались «Мулен Руж»
, «Три истории любви»
, «Лили»
, «Девушка в Кремле»
, «Серенада большой любви»
, «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна»
и «Голый пистолет 2½: Запах страха»
.
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