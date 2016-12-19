Из «Одинокой белой женщины» сделают сериал

Канал NBC адаптирует для телезрителей психологический триллер Барбе Шрёдера «Одинокая белая женщина»
с Дженнифер Джейсон Ли
и Бриджет Фондой
.
По сюжету фильма 1992 года, основанного на романе Джона Лутца SWF Seeks Same
, молодая состоятельная жительница Нью-Йорка Эллисон Джонс рассталась с женихом из-за того, что он ей изменял. Чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся в жизни пустоту, Элли решает сдавать комнату и даёт объявление в газету: «Одинокая белая женщина ищет соседку»
. Так в её квартире появляется Хэди, с которой они быстро становятся лучшими подругами. Но очень скоро квартирантка начинает вести себя крайне подозрительно.
В многосерийной версии события развернутся в современном Сан-Франциско. Авторы пообещали, что в сериале не будет чёткого разделения персонажей на плохих и хороших: если в картине Элли была положительной героиней, а Хэди — злодейкой, то в телевизионной адаптации не сразу обнаружится, кто из них охотник, а кто жертва.
Над сценарием корпит Эрик Гарсиа
(«Потрошители»
), выступающий также в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечает компания Sony Pictures TV.
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