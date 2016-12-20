Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал

Американский телеканал A&E завершает работу над документальным сериалом(Generation KKK).В проекте пойдёт речь про семьи видных деятелей ку-клукс-клана и их отношения с членами организации. В частности, в нём покажут главу движения — Великого Мудреца (Grand Wizard) — пытающегося завербовать свою дочь, а также ветерана войны в Ираке, который обучает своего четырехлетнего сына расистской риторике.Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, назначена нагода.Ку-клукс-клан — печально известная радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм, впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав негров.