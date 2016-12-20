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Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал

20 декабря
2016 год

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20 декабря 2016
Американский телеканал A&E завершает работу над документальным сериалом «Поколение ККК» (Generation KKK).

Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал

В проекте пойдёт речь про семьи видных деятелей ку-клукс-клана и их отношения с членами организации. В частности, в нём покажут главу движения — Великого Мудреца (Grand Wizard) — пытающегося завербовать свою дочь, а также ветерана войны в Ираке, который обучает своего четырехлетнего сына расистской риторике.

Премьера сериала, состоящего из 8 эпизодов, назначена на январь 2017 года.

Ку-клукс-клан — печально известная радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм, впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав негров.
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Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал фотографии
Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал фотографии
Про ку-клукс-клан снимают документальный сериал фотографии
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