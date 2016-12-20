Руни Мара и Иона Хилл сыграют в новом фильме Гаса Ван Сента

Гас Ван Сент
приступил к работе над фильмом «Не волнуйся, на ногах он далеко не уйдёт»
(Don't Worry, He Won't Get Far On Foot) с Хоакином Фениксом
в главной роли.
Компанию Фениксу
составят Руни Мара
и Иона Хилл
.
В картине пойдёт рассказ о жизни американского карикатуриста Джона Каллахана
, который родился в 1951 году и пристрастился к алкоголю и наркотикам ещё до того, как ему исполнилось 18. В 21 год в результате пьяной езды в автомобиле он приобрёл диагноз «квадриплегия» (паралич четырёх конечностей). Вопреки этому, Джон стал карикатуристом — он рисовал, держа карандаш обеими руками. В своих работах он часто касался непростых тем вроде инвалидности или расизма. Его публиковали в журналах New Yorker, Penthouse и Playboy. Художник умер в 2010 году в возрасте 59 лет.
Автобиографию Каллахана
пытались адаптировать для большого экрана ещё в 1989-м году. Тогда на главную роль претендовал Робин Уильямс
.
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