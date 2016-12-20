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«Метрополис» переберётся на телеэкран

20 декабря
2016 год

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20 декабря 2016
Сэм Эсмейл, подаривший телезрителям психологический триллер «Мистер Робот», вместе с компанией Anonymous Content создаст мини-сериал «Метрополис» для студии Universal Cable Productions.

«Метрополис»

За производство Эсмейл возьмётся через 2-3 года, когда освободится от работы над «Мистером Роботом», которого собирается растянуть до пяти сезонов.

В основе проекта - легендарный одноимённый научно-фантастический фильм Фрица Ланга 1927 года, чьи события разворачиваются в мире будущего. Разделённым надвое громадным мегаполисом правят богачи — обитатели роскошных вилл и небоскрёбов, а в промышленных подземельях Метрополиса влачат жалкое существование рабочие, волею «хозяев жизни» превратившиеся в придатки гигантских машин. Рискнув всем, двое влюблённых, выросших по разные стороны этой социальной пропасти, решают бросить вызов системе и сокрушить её.

Исполнительными продюсерами проекта выступают сам Эсмейл и Чед Гамильтон. Поговаривают, что UCP готова раскошелиться по 10 миллионов долларов на съёмки каждого эпизода, чьё количество в мини-сериале пока не установлено. А покажут «Метрополис», скорее всего, там же, где и «Мистера Робота», — на кабельном канале USA.
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