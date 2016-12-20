Райан Гослинг пришёл к Декарду

Опубликован тизер-трейлер фантастической картины Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049»
.
Сюжет второй части культового фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы»
основан на идее Хэмптона Фэнчера
и Дэвида Пиплза
, а действие будет происходить спустя несколько десятков лет после событий, описанных в оригинале.
В продолжении снимаются Харрисон Форд
, Райан Гослинг
, Джаред Лето
, Робин Райт
, Ана де Армас
, Маккензи Дэвис
и другие актёры. Автором музыки числится Йоханн Йоханнссонн
.
«Бегущий по лезвию 2049» появится на российских экранах 5 октября 2017
года.
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