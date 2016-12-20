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Дэвид Тьюлис поселится в «Фарго»

20 декабря
2016 год

Новости кино >>
20 декабря 2016
Дэвид Тьюлис присоединился к постоянному актёрскому составу третьего сезона криминальной антологии «Фарго» от кабельного канала FX.

Дэвид Тьюлис

Действие новой главы развернётся в 2010 году, через несколько лет после произошедшего в первом сезоне. Тьюлис предстанет в образе В. М. Варгаса — таинственного нелюдимого человека и прожжённого капиталиста, навестившего Эммета Стасси, чтобы сообщить тому плохие новости: теперь он, «король парковок Миннесоты», стал деловым партнёром нанимателей Варгаса, чьи бизнес-интересы лежат за рамками закона.

Тьюлису составит компанию парочка прекрасных актёров. В качестве основных действующих лиц будут задействованы братья-близнецы Эммет и Рэй Стасси в исполнении Ивэна Макгрегора, глава полиции Долины и недавно разведённая мать-одиночка Глория Бёргл, которую воплотит на экране Кэрри Кун, а также рисковая красотка Никки Суанго с лицом Мэри Элизабет Уинстэд и неизвестный персонаж Скута Макнэйри.

Премьеру третьего сезона «Фарго» следует ожидать в наступающем году.
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