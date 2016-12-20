Дэвид Тьюлис поселится в «Фарго»

Дэвид Тьюлис
присоединился к постоянному актёрскому составу третьего сезона криминальной антологии «Фарго»
от кабельного канала FX.
Действие новой главы развернётся в 2010 году, через несколько лет после произошедшего в первом сезоне. Тьюлис
предстанет в образе В. М. Варгаса — таинственного нелюдимого человека и прожжённого капиталиста, навестившего Эммета Стасси, чтобы сообщить тому плохие новости: теперь он, «король парковок Миннесоты», стал деловым партнёром нанимателей Варгаса, чьи бизнес-интересы лежат за рамками закона.
Тьюлису
составит компанию парочка прекрасных актёров. В качестве основных действующих лиц будут задействованы братья-близнецы Эммет и Рэй Стасси в исполнении Ивэна Макгрегора
, глава полиции Долины и недавно разведённая мать-одиночка Глория Бёргл, которую воплотит на экране Кэрри Кун
, а также рисковая красотка Никки Суанго с лицом Мэри Элизабет Уинстэд
и неизвестный персонаж Скута Макнэйри
.
Премьеру третьего сезона «Фарго» следует ожидать в наступающем году.
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