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«Изгой-один» возглавил прокат США и России

21 декабря
2016 год

Новости кино >>
21 декабря 2016
«Изгой-один. Звездные войны: Истории» стал единоличным лидером кинопроката в США и России в минувшие выходные.

«Изгой-один» возглавил прокат США и России

У себя на родине фильм собрал $155 млн, заняв 3 место в текущем году и 2-е - среди всех кинокартин в истории, премьера которых состоялась в декабре. Среди декабрьских картин он уступил только последней части всё тех же «Звёздных войн» - «Пробуждению силы», в прошлом году собравшей за первые выходные почти $250 млн. По мнению экспертов, лента станет самым кассовым фильмом по итогам года, на втором месте расположится мультфильм «В поисках Дори» ($1,028 млрд), на третьем - «Первый мститель. Противостояние» ($1,15 млрд). Все три картины сняты студией Disney, заработавшей в этом году аж 7 миллиардов долларов благодаря успешному прокату своих творений, среди которых также «Зверополис» ($1,024 млрд), «Книга джунглей» ($966 млн), «Доктор Стрэндж» ($652 млн), «Звёздные войны: Пробуждение Силы» ($736 млн) и «Моана» ($162,9 млн).

Кроме того, лента Гарета Эдвардса стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 361,1 млн рублей. На второй строчке - «Моана», которая две недели была лидером проката. За минувший уик-энд мультфильму удалось заработать 102,3 млн рублей, а за всё время проката - 742,7 млн рублей. Третье место по итогам выходных заняла драма «Призрачная красота» (97,6 млн рублей). На четвёртом месте - комедия «Новогодний корпоратив» (61,3 млн рублей), а на пятом - «Союзники» (18,3 млн рублей).

В целом же мировые сборы «Изгоя», чей бюджет оценивается в $200 млн, составили $290 млн.
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«Изгой-один. Звездные войны: Истории»
фильмы
В поисках ДориДоктор СтрэнджЗверополисЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииКнига джунглейМоанаНовогодний корпоративПервый мститель: ПротивостояниеПризрачная красотаСоюзники

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«Изгой-один» возглавил прокат США и России фотографии
«Изгой-один» возглавил прокат США и России фотографии
«Изгой-один» возглавил прокат США и России фотографии
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