«Изгой-один» возглавил прокат США и России

«Изгой-один. Звездные войны: Истории»
стал единоличным лидером кинопроката в США и России в минувшие выходные.
У себя на родине фильм собрал $155
млн, заняв 3 место в текущем году и 2-е - среди всех кинокартин в истории, премьера которых состоялась в декабре. Среди декабрьских картин он уступил только последней части всё тех же «Звёздных войн»
- «Пробуждению силы»
, в прошлом году собравшей за первые выходные почти $250
млн. По мнению экспертов, лента станет самым кассовым фильмом по итогам года, на втором месте расположится мультфильм «В поисках Дори»
($1,028
млрд), на третьем - «Первый мститель. Противостояние»
($1,15
млрд). Все три картины сняты студией Disney, заработавшей в этом году аж 7 миллиардов
долларов благодаря успешному прокату своих творений, среди которых также «Зверополис»
($1,024
млрд), «Книга джунглей»
($966
млн), «Доктор Стрэндж»
($652
млн), «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
($736
млн) и «Моана»
($162,9
млн).
Кроме того, лента Гарета Эдвардса
стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 361,1
млн рублей. На второй строчке - «Моана», которая две недели была лидером проката. За минувший уик-энд мультфильму удалось заработать 102,3
млн рублей, а за всё время проката - 742,7
млн рублей. Третье место по итогам выходных заняла драма «Призрачная красота»
(97,6
млн рублей). На четвёртом месте - комедия «Новогодний корпоратив»
(61,3
млн рублей), а на пятом - «Союзники»
(18,3
млн рублей).
В целом же мировые сборы «Изгоя»
, чей бюджет оценивается в $200
млн, составили $290
млн.
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