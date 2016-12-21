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Умерла Мишель Морган

21 декабря
2016 год

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21 декабря 2016
Легендарная французская актриса Мишель Морган скончалась в возрасте 96 лет.

Умерла Мишель Морган

О её смерти сообщили родственники: «На 97-м году жизни самые красивые глаза кинематографа навсегда сомкнулись сегодня утром, во вторник, 20 декабря».

Мишель Морган - одна из наиболее выдающихся актрис французского театра и кино двадцатого века. В кино дебютировала в 1935 году, снявшись в картине «Мадмуазель Моцарт», а всемирную славу ей принесла «Набережная туманов» Марселя Карне, где она сыграла вместе с Жаном Габеном.

На счету Морган более 60 киноролей, приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, почётные премии «Сезар» и «Золотой лев», а также именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014 году за особые заслуги перед французской культурой актриса была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона.
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№ 1
Людмила Ф. (Днепропетровск)   21.12.2016 - 12:02
Какой длинный путь у чудесной актрисы. Это имя запомнится, уверена, многим. Светлая память. Какой светлой, нежной, прозрачной была на экране. читать далее>>
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