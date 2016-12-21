Умерла Мишель Морган

Легендарная французская актриса Мишель Морган
скончалась в возрасте 96
лет.
О её смерти сообщили родственники: «На 97-м году жизни самые красивые глаза кинематографа навсегда сомкнулись сегодня утром, во вторник, 20 декабря».
Мишель Морган - одна из наиболее выдающихся актрис французского театра и кино двадцатого века. В кино дебютировала в 1935 году, снявшись в картине «Мадмуазель Моцарт»
, а всемирную славу ей принесла «Набережная туманов» Марселя Карне
, где она сыграла вместе с Жаном Габеном
.
На счету Морган
более 60
киноролей, приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, почётные премии «Сезар» и «Золотой лев», а также именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014 году за особые заслуги перед французской культурой актриса была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почётного легиона.
обсуждение >>