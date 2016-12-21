Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дик Ван Дайк вернётся к Мэри Поппинс

21 декабря
2016 год

Новости кино >>
21 декабря 2016
91-летний Дик Ван Дайк присоединился к актёрской команде фильма Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается», в которую уже вошли Эмили Блант, Мерил Стрип, Колин Фёрт, Эмили Мортимер, Бен Уишоу и Лин-Мануэль Миранда.

Дик Ван Дайк

Картина является продолжением классического мюзикла 1964 года «Мэри Поппинс», получившего 5 «Оскаров» и заработавшего 102 миллиона долларов.

Напомним, Ван Дайк снялся и в оригинале. Тогда он исполнил роль Берта, а образ самой Мэри Поппинс воплотила Джули Эндрюс.

«Мэри Поппинс возвращается» выйдет в прокат 25 декабря 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Бен Уишоу познакомится с Мэри Поппинс
К Эмили Мортимер вернётся Мэри Поппинс
Колин Фёрт раскроет зонтик для Мэри Поппинс
персоны
Эмили БлантДик Ван ДайкРоб МаршаллЭмили МортимерМерил СтрипБен УишоуКолин ФёртДжули Эндрюс
фильмы
Мэри Поппинс

фотографии >>
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк
Дик Ван Дайк в «Мэри Поппинс»
Дик Ван Дайк
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью