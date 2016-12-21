Дик Ван Дайк вернётся к Мэри Поппинс

91-летний Дик Ван Дайк
присоединился к актёрской команде фильма Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается»
, в которую уже вошли Эмили Блант
, Мерил Стрип
, Колин Фёрт
, Эмили Мортимер
, Бен Уишоу
и Лин-Мануэль Миранда
.
Картина является продолжением классического мюзикла 1964 года «Мэри Поппинс»
, получившего 5 «Оскаров» и заработавшего 102 миллиона долларов.
Напомним, Ван Дайк
снялся и в оригинале. Тогда он исполнил роль Берта, а образ самой Мэри Поппинс воплотила Джули Эндрюс
.
«Мэри Поппинс возвращается» выйдет в прокат 25 декабря 2018
года.
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