Семья Холмса собралась в полном составе

Опубликованы 3 свежих промо-кадра из четвёртого сезона «Шерлока»
.
Новый сезон начнётся с подготовки доктора Ватсона и его жены, Мэри, к самому большому вызову в их жизни – рождению ребёнка. Ожидается также, что к нам вернётся Мориарти (Эндрю Скотт
), но пока неизвестно, в каком именно виде.
Шоураннеры проекта - Стивен Моффат
и Марк Гэтисс
. Первый эпизод четвёртого сезона носит название «Шесть Тэтчер»
.
Премьера продолжения шоу с Бенедиктом Камбербэтчем
и Мартином Фриманом
в главных ролях состоится через 11 дней - 1 января 2017
года.
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