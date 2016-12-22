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Умер Вячеслав Шалевич

22 декабря
2016 год

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22 декабря 2016
21 декабря в Москве скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. 1 декабря 82-летнему актёру стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали скорую, врачи предложили госпитализацию, однако он отказался, и супруга увезла его домой. Но 3 декабря его всё-таки госпитализировали, и с тех пор актёр находился в реанимации. Коллеги и партнёры Шалевича по театру и кино выразили соболезнования семье актёра.

Умер Вячеслав Шалевич

Наталья Селезнёва: «Шалевич был могучим, великим актёром, он до последнего своего дня оставался любимцем публики, выходил на сцену Вахтанговского театра, служил ему верой и правдой. Он был прекрасным, характерным, ярким, запоминающимся. Был органичен как в кино, так и на телевидении, однако главной его любовью всё-таки был театр. Мы, будучи студентами, бегали на все его спектакли в Вахтанговском театре, старались учиться у Шалевича».

Ирина Купченко: «Что сказать о Славе... его так любили все в театре. Мы во многих спектаклях пересекались, играли в антрепризных постановках. Очень тесно взаимодействовали и в поезде, и в гостинице, и на сцене. Слава был хорошим человеком, надёжным товарищем. С ним всегда легко было общаться. Он был весёлый и остроумный человек. Он был очень умный актёр, всегда мог донести убедительность мысли до зрителей.
Я играла вместе с ним в спектакле "Пристань" 1 декабря, когда ему стало плохо на сцене. Возраст, конечно, болезни. Но он был настолько живой, что подготовиться к смерти не получилось. Уход Шалевича огромная потеря для тех, кто его знал, для партнёров и для зрителей».

Умер Вячеслав Шалевич

Евгений Князев: «Горько театру, когда уходят артисты такого масштаба. Ушел Юрий Яковлев, теперь Вячеслав Шалевич. С уходом старшего поколения выдающихся мастеров театр сиротеет. Шалевич был настоящим рыцарем Вахтанговского театра, посвятив ему всю жизнь. Вячеслав Анатольевич постоянно находился в театре. Последнее время было больно на него смотреть, с каким трудом он передвигался. Он плохо себя чувствовал. Но была надежда, что выкарабкается, он был очень сильным человеком.
Невозможно поверить. Эпоха Шалевича в Вахтанговском театре кончилась. Пусть там, наверху, ему будет хорошо».

Вячеслав Анатольевич Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина, а в 1979-м - Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. Играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых «Принцесса Турандот», «Конармия», «Миллионерша», «Леший», «Чайка» и «Без вины виноватые». С 1998-го по 2011-й являлся художественным руководителем Московского драматического театра им. Рубена Симонова. Среди режиссёрских постановок Шалевича - «Тринадцатый председатель», «Али-баба и сорок разбойников» и «Брызги шампанского». На счету актёра более 70 ролей в фильмах и сериалах. Дебютной для него стала роль офицера Алексея Швабрина в «Капитанской дочке» Владимира Каплуновского. В дальнейшем он снимался в таких картинах, как «Барьер неизвестности», «Виринея», «Шестое июля», «Красная площадь», «Город под липами», «Лекарство против страха», «Любовь немолодого человека», «Американский дедушка» и «Против течения», а также в легендарной телепередаче «Кабачок "13 стульев"». К числу наиболее известных киноработ артиста относятся роль дипломата и разведчика Аллена Даллеса в «17 мгновениях весны», спортсмена Анатолия Дуганова в «Хоккеистах» и бакенщика Григория в «Трёх тополях на Плющихе».
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