Премьера трейлера комедии «Идеальные незнакомцы»

Картина повествует о семерых закадычных друзьях, которые, собравшись за ужином, в шутку начинают игру - читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.
Лента Дженовезе получила итальянский аналог «Золотого глобуса» (Gran Premio della Stampa) как Лучшая комедия 2016 года, премию «Давид ди Донателло» (David di Donatello) как лучший фильм года, 13 «Серебряных лент» (Nastro d'Argento) и ещё почти 30 наград различных итальянских и международных кинофестивалей. В российский прокат фильм выйдет 2 февраля наступающего года.
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