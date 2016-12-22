«Пьяная фирма» выбилась в лидеры

19 декабря
на ТНТ стартовала последняя сериальная премьера уходящего года — 4-серийная народная трагикомедия Григория Константинопольского «Пьяная фирма»
с Михаилом Ефремовым
, Елизаветой Боярской
и Иваном Макаревичем
в главных ролях.
По данным TNS Россия, первую премьерную серию в 22:00 посмотрело 15,7
% отечественных телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет — целевой аудитории канала. Благодаря мини-сериалу Константинопольского
ТНТ лидирует в слоте с 22:00 до 23:00 (на втором месте СТС с долей 12,8
%).
По молодёжной аудитории 18-30 показатели «Пьяной фирмы»
ещё внушительнее — доля составила 20,4
%.
В «Пьяной фирме»
рассказана история про гениального врача Григория Михайловича Штучного (Ефремов
), который лечит богатых людей от запоя одному только ему известным методом. Какую роль в его жизни сыграл сосед промоутер (Макаревич
), полицейский Гнилорыбов (Марат Башаров
), главврач Анастасия Григорьевна (Боярская
), Борис Николаевич Ельцин (Сергей Колтаков
), Майкл Джексон (Ингеборга Дапкунайте
) и остальные герои, вы узнаете, посмотрев эту невероятную историю, чья последняя серия будет показана сегодня на ТНТ в 22.00.
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