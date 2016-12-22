Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пьяная фирма» выбилась в лидеры

22 декабря
2016 год

Новости кино >>
22 декабря 2016
19 декабря на ТНТ стартовала последняя сериальная премьера уходящего года — 4-серийная народная трагикомедия Григория Константинопольского «Пьяная фирма» с Михаилом Ефремовым, Елизаветой Боярской и Иваном Макаревичем в главных ролях.

«Пьяная фирма» выбилась в лидеры

По данным TNS Россия, первую премьерную серию в 22:00 посмотрело 15,7% отечественных телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет — целевой аудитории канала. Благодаря мини-сериалу Константинопольского ТНТ лидирует в слоте с 22:00 до 23:00 (на втором месте СТС с долей 12,8%).

По молодёжной аудитории 18-30 показатели «Пьяной фирмы» ещё внушительнее — доля составила 20,4%.

В «Пьяной фирме» рассказана история про гениального врача Григория Михайловича Штучного (Ефремов), который лечит богатых людей от запоя одному только ему известным методом. Какую роль в его жизни сыграл сосед промоутер (Макаревич), полицейский Гнилорыбов (Марат Башаров), главврач Анастасия Григорьевна (Боярская), Борис Николаевич Ельцин (Сергей Колтаков), Майкл Джексон (Ингеборга Дапкунайте) и остальные герои, вы узнаете, посмотрев эту невероятную историю, чья последняя серия будет показана сегодня на ТНТ в 22.00.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Михаил Ефремов и Елизавета Боярская организовали «Пьяную фирму»

Обзор сериалов:
«Пьяная фирма»

Интервью:
Григорий Константинопольский: «"Пьяная фирма" - это былина»
Михаил Ефремов: «Любое несерьёзное дело надо делать серьёзно»
Поиск по меткам
Год российского кино
персоны
Марат БашаровЕлизавета БоярскаяИнгеборга ДапкунайтеМихаил ЕфремовСергей КолтаковГригорий КонстантинопольскийИван Макаревич
фильмы
Пьяная фирма

фотографии >>
«Пьяная фирма» выбилась в лидеры фотографии
«Пьяная фирма» выбилась в лидеры фотографии
«Пьяная фирма» выбилась в лидеры фотографии
«Пьяная фирма» выбилась в лидеры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью