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Изабель Юппер, Уиллем Дефо и Николас Кейдж отправятся в «Сибирь»

22 декабря
2016 год

Новости кино >>
22 декабря 2016
Изабель Юппер снимется в картине «Сибирь».

Изабель Юппер, Уиллем Дефо и Николас Кейдж отправятся в «Сибирь»

Компанию французской актрисе составят Уиллем Дефо и Николас Кейдж.

В режиссёрском кресле проекта – Абель Феррара, создатель «Плохого лейтенанта», «Китаянки» и других культовых лент.

Следует отметить, что Феррара пытался запустить фильм в прошлом году через Kickstarter, но не смог собрать достаточно денег.
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