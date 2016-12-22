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«Отряд самоубийц» и «Игра престолов» возглавили топы IMDb

22 декабря
2016 год

Новости кино >>
22 декабря 2016
Крупнейший в мире кинокаталог IMDb опубликовал топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2016 года. Рейтинг основан на количестве заходов посетителей сайта на страницу с фильмом или сериалом и данных поисков по IMDb.

«Отряд самоубийц»

Список игровых лент возглавил «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера, а среди телешоу уже пятый год подряд лидирует «Игра престолов».

Второе место в десятке картин занял «Первый мститель: Противостояние», а третье - «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». В список также попали «Дэдпул» (4 место), «Люди Икс: Апокалипсис» (5 место), «Книга джунглей» (6 место), «Великолепная семёрка» (7 место), «Охотники за привидениями» (8 место) и «Варкрафт» (9 место), а замыкает его «Тарзан. Легенда».

По количеству представленных в первой десятке телешоу лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – «Очень странные дела» (2 место), «Оранжевый – хит сезона» (8 место) и «Сорвиголова» (10 место). В тройку лидеров также попали «Ходячие мертвецы» благодаря Нигану в исполнении Джеффри Дина Моргана. Первый сезон «Мира дикого запада» занял четвёртую позицию, а «Американская история ужасов: Роанок» - пятую. В топе также засветились «Флэш» (6 место), «Мистер Робот» (7 место) и «Викинги» (9 место).
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