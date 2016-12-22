«Отряд самоубийц» и «Игра престолов» возглавили топы IMDb

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опубликовал топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2016 года. Рейтинг основан на количестве заходов посетителей сайта на страницу с фильмом или сериалом и данных поисков по IMDb.
Список игровых лент возглавил «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера
, а среди телешоу уже пятый год подряд лидирует «Игра престолов»
.
Второе место в десятке картин занял «Первый мститель: Противостояние»
, а третье - «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
. В список также попали «Дэдпул»
(4 место), «Люди Икс: Апокалипсис»
(5 место), «Книга джунглей»
(6 место), «Великолепная семёрка»
(7 место), «Охотники за привидениями»
(8 место) и «Варкрафт» (9 место), а замыкает его «Тарзан. Легенда»
.
По количеству представленных в первой десятке телешоу лидируют сериалы потокового сервиса Netflix – «Очень странные дела»
(2 место), «Оранжевый – хит сезона»
(8 место) и «Сорвиголова»
(10 место). В тройку лидеров также попали «Ходячие мертвецы»
благодаря Нигану в исполнении Джеффри Дина Моргана
. Первый сезон «Мира дикого запада»
занял четвёртую позицию, а «Американская история ужасов: Роанок»
- пятую. В топе также засветились «Флэш»
(6 место), «Мистер Робот»
(7 место) и «Викинги»
(9 место).
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