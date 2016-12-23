Любовь Аксёнова не хочет разводиться

По сюжету Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал - тут же назначил дату свадьбы. Всё бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, - циничная стерва, и за развод придётся побороться. Простейший способ ускорить процесс - предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у неё имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно всё запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити - подкаблучник Паша и аферист Гарик.
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