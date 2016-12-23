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Любовь Аксёнова не хочет разводиться

23 декабря
2016 год

Новости кино >>
23 декабря 2016
Опубликованы трейлер, кадры и постер новой хулиганской комедии Романа Каримова «Гуляй, Вася».



По сюжету Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал - тут же назначил дату свадьбы. Всё бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, - циничная стерва, и за развод придётся побороться. Простейший способ ускорить процесс - предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у неё имеется настоящий жених, местный качок... Окончательно всё запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити - подкаблучник Паша и аферист Гарик.

В ролях: Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Светлана Степанковская, Сергей Аброскин и Вера Панфилова.

«Гуляй, Вася» в прокате с 16 февраля.
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Гуляй, Вася!

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Любовь Аксёнова не хочет разводиться фотографии
Любовь Аксёнова не хочет разводиться фотографии
Любовь Аксёнова не хочет разводиться фотографии
Любовь Аксёнова не хочет разводиться фотографии
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